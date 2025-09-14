Die Stadt erinnert an eine Beinahe-Katastrophe

Am Waldrand im Bobinger Stadtteil Straßberg erinnern unweit des Grillplatzes ein großer Gedenkstein und eine Infotafel an eine selbstlose Heldentat, die eine Katastrophe verhinderte: Pilot Ludger Hölker gelang es 1964, seine abstürzende Maschine noch über die Dächer des Dorfs zu steuern. Dafür bezahlte er mit dem Leben.

Auf die Stunde genau 61 Jahre später am Montag, 15. September, ehren Vertreter der Stadt Bobingen sowie ehemalige und aktive Mitglieder der Luftwaffe der Bundeswehr Ludger Hölker. Um 11 Uhr werden außerdem Blumen niedergelegt. Die gesamte Bevölkerung ist zur Gedenkveranstaltung eingeladen.

Trainingsflug endet in einer Tragödie

Erinnert wird auch an das Unglück. Am Dienstag, 15. September 1964, starteten der 30-jährige Oberleutnant Ludger Hölker und Major Walther Sütterlin gegen 9.40 Uhr vom Militärflugplatz Lechfeld aus einen Trainingsflug mit einem zweisitzigen Düsenjet vom Typ Lockheed T-33A. Beide gehörten dem dortigen Jagdbombergeschwader 32 an. Es war ein perfekter Sommertag für einen Übungsflug: der Himmel weiß-blau, die Sicht klar. Nach etwas mehr als einer Stunde Flug verlor das Triebwerk in 1000 Metern Höhe an Leistung. Das Flugzeug sank schnell, alle eingeleiteten Notmaßnahmen blieben erfolglos. „Wir müssen jetzt aussteigen“, rief Major Sütterlin. Ludger Hölker aber stoppte den sofortigen Notausstieg via Schleudersitz. Er beschloss, die Maschine erst von bebautem Gelände wegzufliegen. „Noch nicht! Erst müssen wir über die Häuser!“, schrie er.

Schleudersitz in letzter Sekunde ausgelöst

Die Maschine raste über das Betriebsgelände der Farbwerke Hoechst AG und erreichte aus südlicher Richtung kommend Straßberg. Erst unmittelbar vor Baumberührung gaben beide Piloten gegen 11 Uhr die Maschine auf und betätigten ihre Schleudersitze. Durch die zu niedrige Ausstiegshöhe entfalteten sich die Rettungsschirme nicht mehr vollständig, so dass sich die Piloten bei der harten Landung schwere Verletzungen zuzogen. Ludger Hölker schlug mit voller Wucht gegen einen Baum und wurde durch Äste schwer am Unterleib verletzt. Walther Sütterlin fiel am Fallschirm hängend durch eine Baumkrone und kam verletzt neben dem Flugzeugwrack auf dem Boden auf. Beide wurden in das Krankenhaus Schwabmünchen eingeliefert, wo Hölker etwa drei Stunden später seinen schweren Verletzungen erlag. Sütterlin überlebte, verstarb aber einige Jahre später beim Absturz eines Privatflugzeuges.

Defekt in der Treibstoffzufuhr

Vermutlich führte ein Defekt in der Treibstoffzufuhr zum Absturz. Die Flugunfalluntersuchung ergab des Weiteren: „Oberleutnant Hölker verblieb nach dem Schubverlust bewusst lange im Flugzeug, um den Absturz des Flugzeugs auf besiedeltes Gebiet zu vermeiden. Er bewahrte die Gemeinde Straßberg damit vor einer Katastrophe!“ Bayerns Ministerpräsident Alfons Goppel verlieh ihm für diese Tat im Frühjahr 1965 posthum die Rettungsmedaille am Band.