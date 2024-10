Über den Gartenzaun: Von Ernteglück und Gemeinschaftsarbeit im Herbst

Der Herbst ist da und damit auch das Ende der Kleingartensaison. Ein Großteil der Ernte ist bereits eingebracht. Doch was machen, wenn es einfach mal zu viel Ertrag gibt? Und überhaupt, was stehen vor dem Winter noch für Arbeiten im Garten an? Sibylle Baldermann ist Vorsitzende des Steppacher Kleingartenvereins. Die 73-Jährige kennt viele Tipps für den Garten auch aus dem Austausch mit anderen Vereinsmitgliedern. Nur eins sagt Baldermann gleich vorneweg: „Ein Garten ist nicht nur zum Chillen da, das ist viel Arbeit.“

