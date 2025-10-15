Icon Menü
Herbst verzaubert Landkreis Augsburg mit Farbpracht und Nebel

Landkreis Augsburg

Die Zeit des Wandels beginnt

Wer will, kann mit Herbstaufnahmen am laufenden Leserbilder-Wettbewerb teilnehmen.
Von Maximilian Czysz
    • |
    • |
    • |
    Nebel über dem Ilsesee in Königsbrunn: Die besondere Stimmung hat Leser Wolfgang Bildl eingefangen.
    Nebel über dem Ilsesee in Königsbrunn: Die besondere Stimmung hat Leser Wolfgang Bildl eingefangen. Foto: Wolfgang Bildl

    Ganz bunt oder auch mal unheimlich: Der Herbst ist die Jahreszeit des Wandels. Die Blätter auf den Bäumen verfärben sich und morgens hängt der Nebel über den Gewässern, so wie am Ilsesee in Königsbrunn. Die besondere Stimmung hat Wolfgang Bildl auf dem Weg in die Arbeit eingefangen. Die Aufnahme nimmt am laufenden Leserbilder-Wettbewerb teil: Jeder kann gelungene Bilder aus dem Augsburger Land einreichen. Am Monatsende werden gelungene Fotos veröffentlicht und ein Siegerbild ausgewählt. Wer mitmachen will, schickt sein Bild an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de. Bitte Anschrift und einige Informationen zum Bild nicht vergessen.

