Schwabmünchen ist Herbstmeister

Mit einer, vor allem in der ersten Hälfte, beeindruckenden Leistung hat sich der TSV Schwabmünchen die Herbstmeisterschaft in der Landesliga Südwest gesichert. Das hat auch schon im Vorjahr geklappt - was danach kam war eine Talfahrt sondergleichen. Dass sich dies wiederholt, scheint derzeit unwahrscheinlich. Die Mannschaft ist gerade in der Tiefe deutlich besser besetzt, könnte Ausfälle besser verkraften. Die gibt es zwar noch nicht, aber der sportliche Leiter Matthias Vogel warnt: „Es ist jetzt die gefährliche Zeit. Grippe, Erkältungen und Anderes kommen jetzt hinzu“, prophezeit er. Bislang fällt mit Benedikt Berger (Knie) nur ein Akteur längerfristig aus. Wie Vogel mitteilte, kommt ein weiterer hinzu. Marcel Leib hat sein seine Schuhe an den Nagel gehängt. „Marcel kann aus beruflichen Gründen den Aufwand nicht mehr betreiben“, erklärt der sportliche Leiter. Ob und wie die beiden Lücken geschlossen werden, lässt Vogel offen.

Es läuft in Schwabmünchen. Auswärts sind die Schwarz-Weißen noch ungeschlagen und auch die Heimstärke ist wieder zurückgekehrt. Gründe für den Erfolg gibt es viele. Die Mannschaft wirkt auch nach 16 Spielen fit, defensiv ist der TSV eine Bank, die Kette mit dem vorgeschalteten Tim Uhde lässt kaum etwas zu, und wenn ist da ja noch Torhüter Fabio Zeche. In der Offensive ist es gelungen, die vorhandene Durchschlagskraft in Tore umzumünzen. In den vergangenen Spielen trafen sie immer mindestens dreimal - und dass auch gegen Teams, die zum Topfeld der Liga zählen. Einen weiteren Schlüssel zum Erfolg offenbart der Blick auf die Fair-Play Wertung. Die Schwarz-Weißen sind das fairste Team der Liga und sind als einzige Mannschaft bislang ohne Platzverweis oder Zeitstrafe ausgekommen.

Bobingen mit an der Spitze, Türkgücü im Keller der Bezirksliga

Dank eines Tores in letzter Minute erklomm der TSV Bobingen wieder den zweiten Tabellenplatz in der Bezirksliga. Späte Tore waren bereits in der Meistersaison der Bobinger vor zwei Jahren ein Erfolgsgarant. Einige Spiele wurden damals in den letzten Minuten „umgebogen“. Am Ende stand bekanntermaßen der Aufstieg in die Landesliga. Nun scheint das Team diese Qualität erneut zu entwickeln. Möglich wird dies allerdings nur, durch die hervorragende Abwehrarbeit des Teams von Trainer Dmitrji Peil. In 14 Spielen musste Bobingen nur 11 Gegentore hinnehmen. Nur Tabellenführer Niedersonthofen ist mit neun Gegentreffern noch besser. Und das, obwohl die Abwehr aufgrund von Personal-Engpässen immer wieder umgebaut werden musste. Daniel Raffler, Spielertrainer der SpVgg Lagerlechfeld war am Wochenende mit dem Unentschieden in Kaufbeuren zufrieden. „In der ersten Halbzeit haben wir ganz schwach gespielt. Kaufbeuren hat es gereicht, mit langen Bällen nach vorne zu spielen“, sagte Raffler. Aber in der zweiten Halbzeit habe sein Team dann besser agiert. „Das Unentschieden ist auf jeden Fall verdient. Wir hätten sogar gewinnen können. Doch dazu hätten wir eine der fünf großen Chancen, die wir zusätzlich zum Ausgleich hatten, nutzen müssen.“ Trotzdem sieht sich der Aufsteger mit dem siebten Tabellenplatz kurz vor der Saisonhalbzeit absolut im Soll. „Uns fehlt noch die Konstanz. Das liegt aber auch an der mangelnden Bezirksligaerfahrung unserer Truppe. Wir machen immer wieder gute Spiele und dann wieder schwächere. Natürlich machen uns auch Personalprobleme zu schaffen“, so Spielertrainer Raffler. Der FC Königsbrunn ist durch die Niederlage gegen die Nachbarn aus Mering auf den neunten Tabellenplatz abgerutscht. Allerdings sind es bis Tabellenplatz vier letztlich nur drei Punkte. Das zeigt die Ausgeglichenheit der Bezirksliga Süd. Daher ist auch der zweite Bezirksliga-Aufsteiger voll im Soll. Bleibt nur zu hoffen, dass die Spieler, die am vergangenen Samstag in der hektischen Schlussphase mit Rot vom Platz geflogen sind, keine allzu langen Sperren auferlegt bekommen. Weiterhin schlecht läuft es für Türkgücü Königsbrunn. Nach dreizehn Spielen ohne Sieg geht das Abstiegsgespenst beim zweiten Königsbrunner Club um. Und dass der erste Sieg im kommenden Match eingefahren werden kann, ist zumindest unwahrscheinlich. Denn am Sonntag wird der ungeschlagene Tabellenführer Niedersonthofen in das Hans-Wenninger-Stadion kommen..

Trotz engagierter Leistung musste sich der FC Königsbrunn gegen den Nachbarn Mering (weiße Trikots) letztlich geschlagen geben. Foto: Elmar Knöchel

Der Beweis: Die Langerringer Anzeigentafel kann zweistellig

In Langerringen gab es eine Premiere, denn erstmals sahen die Zuschauer, dass die elektrische Anzeigetafel auch zweistellige Zahlen anzeigen kann. Mit dem Tor von Yannick Keiß in der Schlussminute stand die 10 auf der linken Seite. Damit hatte keiner trotz der klaren Favoritenstellung gegen den Aufsteiger SpVgg Auerbach-Streitheim gerechnet. Der machte sich das Leben selber schwer, weil er nach gut einer halben Stunde mit einem Mann weniger spielen musste. David Schönenberg verhinderte das 2:0 durch ein absichtliches Handspiel. Dafür sah er die rote Karte und das 2:0 fiel trotzdem durch den fälligen Elfmeter. Ganz ohne Gegentor macht es die Abwehr der SpVgg nicht, aber noch vor der Pause wurde der alte Abstand wieder hergestellt. Nach der Pause lief das Spiel nur noch in Richtung Gästetor. Der in der ersten Halbzeit noch geschonte Bastian Renner besserte seine Torbilanz mit zwei Treffern auf neun auf, hat aber noch vier Tore Rückstand auf Lukas Müller. Der führt mit 13 Toren sogar die Topscorer-Liste der Liga an. Als er am sicheren 7:1 durch Foul gehindert wurde, überließ er den Elfmeter diesmal Fabian Köbler, setzte aber danach noch das 8:1 drauf. Ein besonderes Schmankerl war die direkt verwandelte Ecke von David Breuer zum 5:1. Durch das 1:1 des Tabellenzweiten TSV Merching beim seit sechs Spielen unbesiegten SV Schwabegg haben die Langerringer nun drei Punkte Vorsprung. Das Team von Trainer Wolfgang Missenhardt hat also Nachbarschaftshilfe geleistet und entpuppt sich mit 16 Punkten als zweitstärkste Kraft im Süden. Davon können der ASV Hiltenfingen und der FC Kleinaitingen momentan nur träumen. Nach den Auswärtsniederlagen an diesem Spieltag bleibt bis zur Winterpause wieder einmal nur der Kampf gegen die Relegations- und Abstiegsplätze.