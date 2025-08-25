Kranken zu helfen ist für sie ein Herzensanliegen

Die niedergelassene Hausärztin Dr. Sigrid Pforr ist seit über zehn Jahren Vorsitzende des Hospizvereins Christrose Königsbrunn. Vor zwei Jahren wurde sie zur Landkreis-Botschafterin ernannt.

Was ist Ihr größtes Talent und wie setzen Sie es für den Landkreis ein?

SIGRID PFORR: Ein großes Talent von mir ist es, meine berufliche Tätigkeit als Hausärztin mit meinem ehrenamtlichen Engagement als Hospizbegleiterin (seit 20 Jahren) und als Vorsitzende des Hospizvereins zu vernetzen. Als Botschafterin des Landkreises ist es mir möglich, den Hospizgedanken über die Ortsgrenzen von Königsbrunn hinaus in die Öffentlichkeit zu tragen. Die Begleitung von Kranken und Sterbenden und deren Angehörigen ist mir ein Herzensanliegen.

Beschreiben Sie Ihren Lieblingsort im Landkreis. Wann suchen Sie ihn auf? Und mit wem?

PFORR: Mein Lieblingsort im Landkreis ist daheim, im Garten, in der Natur. Sehr gern bin ich am Lochbach und auch am Lech, oder am See (Auensee, Lautersee, Ilsesee).

Welchen Ort im Landkreis sollte man lieber meiden?

PFORR: Darauf habe ich keine Antwort.

Was ist Ihr persönlicher Ausflugs-Klassiker im Landkreis?

PFORR: Einen persönlichen Ausflugsklassiker habe ich nicht, ich bin sehr gern mit dem Fahrrad in der Natur unterwegs.

Was war für Sie die größte Veränderung im Landkreis, seit Sie hier leben?

PFORR: In meinem Tätigkeitsbereich der Hospizarbeit war die größte Veränderung im Jahre 2013. Seit Dezember 2012 haben wir die erste hauptamtlich angestellte Koordinatorin im Hospizverein, vorher war alles rein ehrenamtlich organisiert. Der Arbeitsumfang ist so immens groß, dass wir sehr froh sind, dass zumindest die Lohnkosten der Koordinatorin und auch Sachkosten durch den Förderantrag refinanziert werden können.

Vor ihnen hängt ein großes weißes Plakat. Welche Botschaft würden Sie darauf schreiben?

PFORR: Achtsames, nachhaltiges Leben und Denken in respektvollem Miteinander!

Können Sie beim Nichtstun nichts tun?

PFORR: Beim Nichtstun nichts zu tun fällt mir schwer! Ich lese gern, und denke auch gern nach. Das Nichtstun übe ich bei der Meditation.

Haben Sie ein Vorbild?

PFORR: Mein Vorbild ist Cicely Saunders, die bekannte Begründerin der Hospizbewegung aus England, eine sehr beeindruckende Frau.

Wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten: Wie alt wären Sie noch einmal gerne und warum?

PFORR: Ich bin sehr froh, dass ich genauso alt bin wie ich jetzt bin! Und ich will die Zeit nicht zurückdrehen! Und auch nicht vordrehen!

Vor was haben Sie Angst? Was hilft Ihnen in Situationen, die schwierig sind?

PFORR: Ich sorge mich um den Frieden in der Welt. Die politische Lage in der gesamten Welt und auch die Entwicklung des Klimas beunruhigen mich. Ich bin ein sehr positiv denkender Mensch und hoffe die Menschheit wird die Herausforderungen bewältigen können. Was mir persönlich hilft ist eine positive Grundeinstellung und auch meine Verwurzelung im persönlichen christlichen Glauben.

Welche Frage wurde vergessen?

PFORR: Sicherlich gibt es noch viele Fragen. Vergessen wurde meiner Ansicht nach nichts.