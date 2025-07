Heuballen stehen bei Feldbrand in Bobingen in Flammen

Ein großer Haufen mit Heuballen ist am Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf einem Feld in der Unterfeldstraße in Bobingen in Brand geraten. Laut Polizei gab es eine starke Rauchentwicklung, die Freiwillige Feuerwehr Bobingen rückte mit mehreren Fahrzeugen an. Im Moment ist die Feuerwehr noch mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Zwei Bagger sind im Einsatz, um an alle Glutnester zu kommen. Starker Brandgeruch lag auch in der angrenzenden Wohnsiedlung in der Luft. Die Polizei hat großräumig abgesperrt. Zu Brandursache und zum Sachschaden waren bislang noch keine genaueren Informationen zu bekommen. (AZ)

Bobingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heuballen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bobingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis