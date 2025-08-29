Das sind die gefährlichsten Radwege im südlichen Landkreis Augsburg

Radwege sind dazu da, das Radfahren sicherer zu machen. Ob das gelingt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Verkehrssituation, bauliche Gegebenheiten und, ganz besonders, das Verhalten der Verkehrsteilnehmer haben Auswirkungen auf die Sicherheit. Nicht immer sind Fehlverhalten auf absichtliches Missachten von Regeln zurückzuführen, weiß Verkehrssicherheitsexperte Wolfgang Feigl von der Bobinger Polizei.

„Es gibt Verkehrssituationen, die sind komplex und auf den ersten Blick oft nicht komplett zu erfassen.“ Ein Beispiel seien die Kreisverkehre am nördlichen und südlichen Eingang der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn. „Die Kreisverkehre sind klein, die Vorfahrtsregelung durch Zebrastreifen und Schilder ist nicht leicht zu durchschauen. Dabei sind die Reaktionszeiten kurz, da nicht immer erkennbar ist, in welche Richtung ein Radfahrender unterwegs ist.“ Dazu komme das Problem der „Geisterradler“. Also derjenigen Radfahrenden, die trotz Verbotes und wiederkehrender Ermahnungen entgegen der Fahrrichtung auf dem Radweg auf der linken Seite unterwegs sind. Das mache die ganze alte B17 durch Königsbrunn zu einem gefährlichen Pflaster. Durch viele Hofausfahrten und Einmündungen kreuzender Straßen komme es durch das Geisterradeln immer wieder zu Unfällen. Ein anderer gefährlicher Punkt in Königsbrunn, die Kreuzung Lechstraße/Blumenallee, konnte mittlerweile durch eine Verkehrsampel entschärft werden.

Hier müssen Radler in Bobingen aufpassen

Schwierige Situationen für Radler entstehen auch in Bobingen. Dort gibt es einige Stellen, die es in sich haben. Zuletzt in der Diskussion: Der Radweg in der Haunstetter Straße. Hier verläuft der Radweg stadteinwärts auf der linken Seite der Straße. „Verordnetes Geisterradeln“ wird das hinter vorgehaltener Hand von Experten gern genannt. Das Problem: Die Straße ist abschüssig. Radler sind flott unterwegs. Die Einmündung der Boschstraße ist nicht gut einsehbar und Autofahrer rechnen nicht mit Radlern von rechts. Deshalb hat es hier schon Unfälle gegeben. Im Moment diskutieren Stadt und Polizei eine Möglichkeit, das Problem durch eine Querungshilfe zu beheben.

Icon vergrößern Besonders gefährlich: DIe Tankstellenausfahrt in der Königsbrunner Straße in Bobingen. Foto: Elmar Knöchel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Besonders gefährlich: DIe Tankstellenausfahrt in der Königsbrunner Straße in Bobingen. Foto: Elmar Knöchel

Ein weiterer Gefahrenpunkt ist in der Königsbrunner Straße zu finden. Der Radweg verläuft auf der linken Straßenseite für beide Richtungen. Hier befindet sich eine viel befahrene Tankstellenausfahrt. Auch hier ist der Radweg schwer einsehbar. Es kommt immer wieder zu Unfällen. Nur wenige Meter weiter liegt die Kreuzung Königsbrunner-/Gutenbergstraße. Die hochfrequentierte Kreuzung ist für Radler kritisch. Dort kommt einiges an verschiedenen Regeln zusammen. Eine komplexe Vorfahrtsregelung, dazu ein Radweg, der quasi im Nichts endet. Der Radweg entlang der Königsbrunner Straße endet ebenfalls mit einer komplizierten Vorfahrtsregelung. „Hier ist unbedingte Vorsicht geboten. Am besten verständigt man sich durch Handzeichen,“ sagt Wolfgang Feigl zur Situation dort.

In Bobingen gibt es einige Gefahrenpunkte

In der Bobinger Wertachstraße kommt es ebenfalls immer wieder zu gefährlichen Situationen. Auch einen tödlichen Unfall hat es gegeben. Wiederum hier die Gefahr: die Geisterradler. Um dieses Problem in den Griff zu bekommen, wurde in der Wertachstraße der Radweg zu einem „Gehweg - Radfahrer frei“ geändert. Zusätzlich wurde auf der Straße ein Angebotsstreifen für Radfahrer aufgebracht. Den Hintergrund erläuterte der Verkehrsexperte des Landratsamtes, Werner Reschke, bereits im Rahmen unserer Verkehrsserie „Sicher unterwegs“: „Hier gelten besondere Regeln. Radfahrer müssen Rücksicht auf Fußgänger nehmen und dürfen diese auf keinen Fall gefährden. Die größte Besonderheit allerdings ist, dass sich Radfahrende auf einem so gekennzeichneten Weg nur in Schrittgeschwindigkeit fortbewegen dürfen. Egal, ob Fußgänger zu sehen sind oder nicht. Wer mit seinem Rad schneller fahren will, muss die Straße benutzen. Das Gehweg-Schild in Verbindung mit dem Zeichen "Radfahrer frei" zieht keine Benutzungspflicht für Radfahrende nach sich.“

Icon vergrößern Ein so gekennzeichneter Weg ist ein Gehweg. Radfahrer dürfen ihn zwar benutzen, aber nur in Schrittgeschwindigkeit fahren. Eine Benutzungspflicht für Radfahrende gibt es nicht. Foto: Elmar Knöchel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein so gekennzeichneter Weg ist ein Gehweg. Radfahrer dürfen ihn zwar benutzen, aber nur in Schrittgeschwindigkeit fahren. Eine Benutzungspflicht für Radfahrende gibt es nicht. Foto: Elmar Knöchel

In Schwabmünchen liegt ein Unfallschwerpunkt

Auch in Schwabmünchen gibt es eine besonders gefährliche Stelle. Die Südspange im Südwesten der Stadt Schwabmünchen, an der Einmündung zur Straße in Richtung Hiltenfingen. Dort gab es bereits öfter Verletzte und Schwerverletzte. Meist seien es Abbiegeunfälle, die dort passierten. Davon betroffen auch Radfahrer. Um diese Unfallhäufungsstelle zu beseitigen, ist das Staatliche Bauamt Augsburg dabei, eine bauliche oder verkehrstechnische Lösung zu finden. Das kann ein Kreisverkehr oder eine Ampel sein. Markus Graf, der Schwabmünchner Polizeichef, mahnte im Rahmen unserer Verkehrsserie, dass man sich dort unbedingt an die Tempolimits halten müsse. „Beim Einbiegen am besten sehr defensiv und vorausschauend fahren.“