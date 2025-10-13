Icon Menü
Hilfsfonds Königsbrunn veranstaltet Cabrio-Tour für den guten Zweck

Königsbrunn

Oben ohne unterwegs für den guten Zweck

Wohin die Cabrio-Tour des Hilfsfonds Königsbrunn die Teilnehmenden führt und wie die Vereinsvorsitzenden das Ergebnis bewerten.
    Viele Teilnehmer waren bei der Cabrio-Tour des Hilfsfonds Königsbrunn am Start.
    Viele Teilnehmer waren bei der Cabrio-Tour des Hilfsfonds Königsbrunn am Start. Foto: Petra Zeininger

    Sehr wohlwollend geäußert haben sich die Teilnehmenden über den Verlauf der Cabrio-Tour, die der Hilfsfonds Königsbrunn traditionell ausrichtet. Die Route führte diesmal bei strahlendem Sonnenschein durch romantische Dörfer nach Lutzingen auf die Goldbergbahn und weiter zum Härtsfeldsee.

    Menschen in akuten Notsituationen unterstützen

    Die Vereinsvorsitzenden Brigitte Holz und Norbert Krix reagierten begeistert auf das Ergebnis der Veranstaltung. Das Team des Hilfsfonds konnte sich über beachtliche Erträge aus Startgeldern sowie zusätzlichen Spenden freuen. Nach Vorstandsangaben können mit diesen Mitteln nun gezielt soziale Projekte in der Region und Menschen in akuten Notsituationen unterstützt werden. (Brigitte Holz)

