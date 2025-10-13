Oben ohne unterwegs für den guten Zweck

Sehr wohlwollend geäußert haben sich die Teilnehmenden über den Verlauf der Cabrio-Tour, die der Hilfsfonds Königsbrunn traditionell ausrichtet. Die Route führte diesmal bei strahlendem Sonnenschein durch romantische Dörfer nach Lutzingen auf die Goldbergbahn und weiter zum Härtsfeldsee.

Menschen in akuten Notsituationen unterstützen

Die Vereinsvorsitzenden Brigitte Holz und Norbert Krix reagierten begeistert auf das Ergebnis der Veranstaltung. Das Team des Hilfsfonds konnte sich über beachtliche Erträge aus Startgeldern sowie zusätzlichen Spenden freuen. Nach Vorstandsangaben können mit diesen Mitteln nun gezielt soziale Projekte in der Region und Menschen in akuten Notsituationen unterstützt werden. (Brigitte Holz)

