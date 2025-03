„Hillu‘s Herzdropfa“ in der Schwabmünchner Stadthalle

„Hillu‘s Herzdropfa“, das schwäbische Comedy-Duo, kommt am Sonntag, 7. September, ab 18 Uhr in die Stadthalle Schwabmünchen. Bekannt sind die Beiden aus Sendungen wie „Schwaben weissblau“ oder „Comedy-Scheune“. Zusammen begeistern Hiltrud Stoll und Franz Auber seit vielen Jahren das Publikum. Als „Lena und Maddeis Schuahdone“ bringen sie ihr neues Programm „Schtoireiche Albschwoaba“ auf die Bühne. Tickets gibt es im Vorverkauf in der Luitpoldstraße 2 bei der Reisewelt 24 Schwabmünchen oder online unter www.resevix.de.

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadthalle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis