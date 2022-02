27-Jähriger bedrängt Kleinlaster und verursacht Unfall

Ein 27-Jähriger wird von einem Kleintransporter überholt und so wütend darüber, dass er dessen Fahrer verfolgt und ein anderes Auto rammt.

Ein Autofahrer hat einen anderen Fahrer verfolgt und einen Unfall in Hiltenfingen verursacht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Sonntag gegen 12 Uhr. Ein 27-Jähriger war auf der Ortsverbindungsstraße von Gennach nach Hiltenfingen unterwegs und wurde von einem Kleintransporter überholt.

Der Autofahrer war darüber offenbar so erzürnt, dass er den Kleintransporter verfolgte und bedrängte. Doch er ließ sich nicht abschütteln, und der Fahrer des Transporters bekam es mit der Angst zu tun. Er bog in eine Hofeinfahrt in der Augsburger Straße in Hiltenfingen ein.

Autofahrer verfolgt Kleinlaster bis nach Hiltenfingen und baut Unfall

Der Verfolger war offenbar noch so in Rage, dass er ein anderes aus dem Grundstück ausfahrendes Auto übersah und mit diesem zusammenstieß. Die 62-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde mit Verdacht auf ein Schleudertrauma ins Schwabmünchner Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro. Der 27-jährige Unfallverursacher muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung verantworten. (AZ)