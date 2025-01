Autofahrer ist mit Alkohol im Blut in Hiltenfingen unterwegs

Mit Alkohol im Blut mit dem Auto unterwegs gewesen ist ein Mann am Montagabend in Hiltenfingen. Gegen 21.30 Uhr hat die Polizei den 65-Jährigen in der Frühlingsstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die kontrollierenden Beamten laut Polizei fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Alkoholtest bestätigte die Feststellung der Beamten. Der 65-Jährige wurde auf die Polizeidienststelle gebracht, wo ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest erfolgte, der sich im Bereich einer Ordnungswidrigkeit befand. Dabei geht es in der Regel um 0,5 bis 1,09 Promille. Den Mann erwarten nun eine Geldbuße sowie ein Fahrverbot. (AZ)

