Bereich vor der Hiltenfinger Schule wird autofrei 

Plus Das Teilstück des Schulwegs ab der Einfahrt vom Haus für Kinder in Hiltenfingen soll sicherer werden. Deshalb darf dort nur noch der Schulbus fahren.

Die Außenanlagen beim Haus für Kinder mit der Einfahrt werden gerade fertiggestellt. Noch beherrschen Baufahrzeuge den Schulweg, doch danach soll dieser Bereich zwischen Schule, Rathaus und dem Haus für Kinder völlig von Kraftfahrzeugen frei bleiben.