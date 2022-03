Das "Haus für Kinder" ist die größte Investition in Hiltenfingen

Plus Der Bau der erweiterten Kindertagesstätte geht voran und der Gemeindewald entwickelt sich. Dieses Jahr soll vor allem das anfallende Käferholz aufgearbeitet werden.

Das knapp drei Millionen teure Projekt "Haus für Kinder" als zweites Gebäude der Kindertagesstätte ist hauptsächlich dafür verantwortlich, dass das Haushaltsvolumen gegenüber dem Vorjahr fast um 41 Prozent vermehrt wird. Bürgermeister Robert Irmler legte den von der Kämmerin Bettina Knoll ausgearbeiteten Haushaltsplan 2022 dem Gemeinderat nach der Vorberatung zum Beschluss vor.