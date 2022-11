Die Hiltenfinger Bücherkiste begann mit 173 Euro Startkapital

Die Hiltenfinger Bücherkiste feiert ihr 20-jähriges Bestehen und bietet mittlerweile mehr als 7000 Bücher zum Ausleihen an.

Ein Gläschen Sekt oder Orangensaft und die "besten Kuchen und Torten Hiltenfingens" warteten auf die treuen Freunde der Bücherkiste zur Feier des 20. Geburtstages in der Mehrzweckhalle. Claudia Klein vom Team der Bücherkiste freute sich über den großen Zuspruch und erinnerte in Vertretung der erkrankten Leiterin Karin Fritz daran, wie alles begann: "Was vor 20 Jahren mit sechs fleißigen Frauen und 280 Kinderbüchern klein anfing, hat heute in unserer Gemeinde einen festen Platz. Alle Kinder wissen, wo die Büki ist und kommen gerne zu uns." Gleich am Anfang haben sich 15 Mitglieder eingetragen. Von den Gründungsmitgliedern waren Ingrid Ostermaier und Maria Birkle bei der Jubiläumsfeier dabei. Die Kasse wird seit den ersten Tagen bis heute von Anton Albenstetter verwaltet.

Sieben Jahre lang war das Pfarrheim die Heimat der Bücherkiste

Mit 173 Euro Startkapital wurden zuerst Bilderbücher für die Kleinsten, Bücher zum Lesenlernen und Sachbücher eingekauft, aber auch für Jugendliche war etwas dabei. Sieben Jahre lang war das Pfarrheim die Heimat der Bücherkiste. Als es 2009 renoviert wurde, packten die Helferinnen die Kisten und zogen in das Untergeschoss der Schule ein. Das gefiel auch den Lehrerinnen und Lehrern, und so gibt es seitdem alle zwei Wochen vormittags eine Öffnung extra für Schulkinder. Weil der benachbarte Kindergarten Platz brauchte, musste die Bücherkiste mal nach oben und dann wieder zurück in den Keller hin- und herziehen.

Umstellung von Karteikarten auf Computer

Im Winter 2011 las Karin Fritz in der Zeitung, dass in Königsbrunn eine Bücherei schließen würde. Aus dem Kauf von etwa 40 Büchern wurde schließlich der Umzug von vielen Holzregalen und einer Sitzgruppe. Die Rechnung übernahm die Gemeinde. Viel Arbeit machte sich das Büki-Team mit der Umstellung von Karteikarten auf Computer. Mit einem gebrauchten Rechner und Drucker ging es daran, alle 3400 Bücher mit Titel, Autoren und Lesestufe zu erfassen. In all den Jahren veranstalteten die Damen der Bücherkiste Lesenachmittage mit Kinderbuchautoren, beteiligten sich am Ferienprogramm und lieferten Kuchen und PIätzchen für den Adventsbasar. Die Jahre 2020 und 2021 waren aus bekannten Gründen eher zum Vergessen. Alle Bücher mussten desinfiziert und geplante Treffen und Feiern dann doch abgesagt werden.

Was bei den Kindern besonders gut ankommt

Nun kehrte aber wieder Normalität ein, und für die kleinen Besucher gibt es eine neue Attraktion. Sie sind von den Tonie-Figuren, die auf einen Lautsprecher gestellt werden und dann Musik oder eine Geschichte von sich geben, total begeistert. Claudia Klein setzte eine Flasche Sekt als Belohnung dafür aus, wer bei der Schätzung der aktuellen Zahl von 7053 Büchern in der Kiste am nächsten kam. Seit Beginn haben sich 16 Damen im Team der Bücherkiste ehrenamtlich engagiert. Zur Freude der Kinder gab es bei der Jubiläumsfeier noch ein Kasperle-Theater.

