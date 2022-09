Die Sektkehlchen Hiltenfingen stoßen auf ihr Jubiläum an

Plus Zum 75-jährigen Bestehen des ASV Hiltenfingen gibt der Chor der Gymnastikdamen ein Konzert mit Freunden.

Der Chor der Damengymnastik des ASV Hiltenfingen, die "Sektkehlchen", bescherten den zahlreichen Gästen einen stimmungsvollen und unterhaltsamen Chorabend. Zum 75-jährigen Bestehen ihres Vereins sangen sie nicht nur selbst, sondern luden sich auch befreundete Chöre und die Band "Shipmates" ein. Chorleiterin Gudrun Pfahler und der ASV-Vorsitzende Richard Burghardt freuten sich über den überwältigenden Besuch in der Mehrzweckhalle.