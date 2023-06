Erfolgreiche Bogenschützin aus Hiltenfingen  

Nicole Kellermann aus Hiltenfingen erreicht den dritten Platz bei der deutschen Meisterschaft im Compound-Damen-Masters.

Nicole Kellermann hat mit dem dritten Platz bei der deutschen Meisterschaft im Bogenschießen in München-Hochbrück im Compound-Damen-Masters (Altersklasse 50+) ihren bisher größten Erfolg erzielt.

Schon ihre Qualifikation über die Gau-, Bezirks- und Landesmeisterschaften zur „Deutschen“ war eine kleine Sensation. Die Münchner Olympia-Schießanlage kannte Nicole Kellermann schon von ihren vier Teilnahmen an bayerischen Meisterschaften her. Mit 561 von 600 möglichen Ringen erzielte sie bei der deutschen Meisterschaft ihre persönliche Bestleistung. In zwei Durchgängen wurden jeweils zehnmal drei Pfeile geschossen.

Nicole Kellermann hat erst vor sieben Jahren mit dem Bogenschießen angefangen. Der Auslöser dazu war ihr Mann Manfred, der früher schon geschossen hat, und ihre Tochter. „Sie hat das Bogenschießen zur Haltungsschulung ausgeübt und weil sie den Bogen wechseln musste, habe ich es auch ausprobiert“, sagt Kellermann. Sie war von der Technik und Präzision des besser verstellbaren Compound-Bogens mit Zugkraft von 45 Pfund fasziniert.

Zusammen mit ihrem Mann hat sie dann beim ASV Hiltenfingen angefragt und schließlich wurde eine Abteilung Bogenschießen gegründet. Zweimal pro Woche dürfen die Bogenschützen auf einem Nebenplatz der Fußballer trainieren. Inzwischen ist die Abteilung auf 20 Mitglieder mit drei professionellen Vereinsübungsleitern angewachsen. Alle Bogenarten sind zugelassen und interessierte Neu- oder Wiedereinsteiger sind willkommen.