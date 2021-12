Hiltenfingen

Frank Elstner sucht seinen Hiltenfinger Fußball-Kumpel aus Kindheitstagen

Frank Elstner verbrachte einige Jahre seiner Kindheit in Hiltenfingen.

Plus Der Showmaster und Entertainer Frank Elstner lebte nach dem Krieg zwei Jahre bei seiner Tante in Hiltenfingen. Dort lernte er sogar, wie man Kühe melkt.

Von Maximilian Czysz

Als Bub ging er für zwei Jahre in Hiltenfingen zur Schule, spielte dort Fußball auf dem Sportplatz an der Wertach und lernte sogar melken: Moderator und Showmaster Frank Elstner lebte bei seiner Tante in der Gemeinde südlich von Schwabmünchen. Damals hatte er auch einen guten Kumpel. Den suchte der 79-Jährige über die BR-Sendung mit Hannes Ringlstetter.

