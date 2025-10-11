In Hiltenfingen soll eine multifunktionale Freilufthalle entstehen

Die Gemeinde Hiltenfingen will eine Freilufthalle am Sportgelände bauen. Diese soll sowohl als Soccerhalle als auch mit einer Freilichtbühne für Theateraufführungen und Konzerte konzipiert werden. Zur Erweiterung des Sportgeländes ist aber eine Änderung des Flächennutzungsplans mit der Zweckbestimmung für kulturelle, Freizeit- und Sportnutzungen erforderlich. Nun wurden die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange im Gemeinderat besprochen. Dabei ergaben sich keine grundsätzlichen Einwände gegen dieses Bauvorhaben.

Wohngebiet in 220 Metern Entfernung

Wegen der Vereinfachung des Verfahrens wurde die angrenzende, vom Landschaftspflegeverband genutzte, Grünfläche aus der Änderung herausgenommen. Eine Bebauung dieser Fläche war ohnehin nicht vorgesehen. Die Bedenken der Unteren Immissionsschutzbehörde im Landratsamt, dass das im Süden liegende Wohngebiet durch Lärm- und Lichtausstrahlung belastet werden könnte, wurden von der Gemeinde nicht geteilt. Das begründete sie damit, dass das Wohngebiet mindestens 220 Meter entfernt ist und bereits jetzt Trainings- und Spielbetrieb stattfindet.

Durch den Bau der Halle wird die Sportanlage nicht in Richtung Süden erweitert. Das Wasserwirtschaftsamt und die Naturschutzbehörde wiesen darauf hin, dass die Uferbereiche der angrenzenden Wertach und des Fischbachmähdergrabens nicht verändert und keine Abwässer oder Dünger eingeleitet werden dürfen. Der Gemeinderat hielt auch eine Erweiterung der Einmündung von der Staatsstraße 2027 zur Birkenstraße als Zubringer nicht für erforderlich, weil keine wesentliche Verkehrszunahme erwartet werde. Ein in der Nähe verlaufender Feldweg werde nur als Not- und Rettungsweg vorgesehen. Seiten der Bürger wurden keine Stellungnahmen eingereicht. Im Ergebnis wurden die Abwägungen einstimmig angenommen und der Änderungsplan des Ingenieurbüros Tremel, welches von Peter Nardo vertreten wurde, gebilligt und das weitere Verfahren mit erneuter Auslegung beschlossen.

Zweite Bürgermeisterin leitet die Sitzung

Neben Bauprojekten war die Rechnungsprüfung Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung, die die Zweite Bürgermeisterin Elisabeth Schnatterer für den erkrankten Bürgermeister Robert Irmler leitete. Bei der örtlichen Kassen- und Rechnungsprüfung für das Jahr 2024 wurden keine Fehler festgestellt und somit einstimmige Entlastung des Bürgermeisters und der Verwaltung erteilt. „Die Kalkulation der Abwassergebühren wird voraussichtlich eine Erhöhung der Grund- und Einleitungsgebühren im nächsten Jahr ergeben. Die genauen Gebühren werden erst im Frühjahr feststehen, müssen aber rückwirkend zum 1. Januar 2026 berechnet werden“, erklärte Elisabeth Schnatterer. Deshalb wurde ein in diesen Fällen üblicher „Bevorratungs- und Rückwirkungsbeschluss“ gefasst, der dies ermöglicht.