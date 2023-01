Hiltenfingen zeichnet Ehrenamtliche für ihr Engagement aus

Bürgermeister Robert Irmler würdigt beim Neujahrsempfang neun Persönlichkeiten mit der Bürgermedaille der Gemeinde Hiltenfingen.

Der Neujahrsempfang findet in Hiltenfingen traditionell bereits am Silvestervormittag statt. Grund dafür ist das Patrozinium der Pfarrkirche, die auf den Heiligen Silvester geweiht ist. Es wird in einem Gottesdienst mit Gedenken an alle Taufen, Eheschließungen und Beerdigungen im vergangenen Jahr gefeiert.

Der Empfang der Gemeinde fand erstmals im oberen Saal des neu erbauten Hauses für Kinder statt. Diese Kindertagesstätte ist neben vielen anderen Fortschritten die wohl größte Errungenschaft der Gemeinde im Jahr 2022. Nach dem Jahresrückblick mit dem Dank an alle, die in der Gemeinde, den Vereinen und auch in den Gewerbebetrieben sowie der Raiffeisenbank zum Gemeinwohl beitragen, verlieh Bürgermeister Robert Irmler Bürgermedaillen an neun Personen, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich für die Gemeinde eingesetzt haben.

Goldene Bürgermedaille für früheren und amtierenden Zweiten Bürgermeister

Zweimal wurde die Bürgermedaille in Gold vergeben. Diese erhielten Altbürgermeister Ludwig Müller und der amtierende Zweite Bürgermeister Michael Weber.

Ludwig Müller war von 1990 bis 2002 Bürgermeister im Ehrenamt. In seiner Amtszeit wurde neben der Sanierung der Kläranlage auch das Wasserkraftwerk an der Wertach errichtet. Mit den dadurch erzeugten Einnahmen konnte der Umbau der Grundschule finanziert und diese dadurch erhalten werden. Müller war auch über 30 Jahre lang Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisenbank Hiltenfingen .

Sieben Mal Silber für verdiente Personen aus Hiltenfingen

Die Bürgermedaille in Silber wurde an folgende sieben Personen verliehen.