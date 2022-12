Hiltenfinger erwecken ein altes Schützenspiel zu neuem Leben

In Hiltenfingen gibt es jetzt einen Taubenschützenstand. Tauben werden dort aber keine geschossen.

Seit einer Woche gibt es an der Nordseite des Sportheims des ASV Hiltenfingen ein etwas seltsam anmutendes Bauwerk, das viele Fragen aufwirft. Der Soldaten- und Veteranenverein baute dort einen Taubenschützenstand. Wer nun aber denkt, dass von dort Tauben gejagt werden sollen, irrt sich gewaltig. Vielmehr handelt es sich um ein altes Schützenspiel, bei dem eine Holztaube mit spitzem Metallschnabel wie ein großes Pendel an einem Seil abgeschossen wird und auf eine Zielscheibe aus Holz trifft.

Entdeckt haben es die Vorstände des Hiltenfinger Soldaten- und Veteranenvereins bei einer Fernsehsendung, und daraufhin fassten sie den Entschluss, gemeinsam nach Bad Tölz zu fahren, um den gezeigten Taubenschützenstand zu besichtigen. Davon waren sie so begeistert, dass sie auch in Hiltenfingen so einen Stand mit Beteiligung des gesamten Vorstands bauten.

Von einem Zimmerer wurde der Schützenstand mit zwei Treppenstufen und das Holzgerüst mit der runden Zielscheibe gebaut. Die Taube aus Hartholz wurde rundum mit Eisenbeschlägen und vorne mit einer Edelstahlspitze ausgestattet, damit sie die Einschläge auf der Scheibe aushält. Die somit gut sechs Kilogramm schwere Taube hängt an einer langen Kette, als Träger wurde eine ausrangierte Straßenlampe erworben.

Der Taubenschützenstand an der Nordseite des ASV-Sportheims ist ein Novum für Hiltenfingen. Foto: Hieronymus Schneider





Das Spiel funktioniert so: Der Schütze zieht die Taube auf dem Schützenstand an einer Schnur zu sich und hält sie mit der zweiten Hand ruhig. Nun muss er mit dem Auge die Schnur, die Kette und die Zielscheibe in einer Linie anvisieren und die Taube im richtigen Moment loslassen. Diese schwingt dann neun Meter weit und sticht auf der Holzscheibe in ein Blatt mit senkrechter Trefferskala. Wer genau in die Mitte trifft, erhält die höchste Punktzahl, je weiter die Abweichung nach links oder rechts ist, desto weniger Punkte gibt es.

Dieses Schützenspiel ist wohl im 19. Jahrhundert von der Nordsee bis nach Südtirol in Wirtshäusern beliebt gewesen. Heute gibt es solche Schießstände nach Wissen der Hiltenfinger Veteranen außer dem beim Binderbräu in Bad Tölz nur noch im österreichischen Nußdorf am Inn, in Altaussee in der Steiermark und irgendwo in Wien. In Altaussee sollen sogar alle Jahre Weltmeisterschaften ausgetragen werden.

Der Soldaten- und Veteranenverein Hiltenfingen will den jetzt zur Probe aufgebauten Taubenschützenstand im kommenden Frühjahr bei Vereinsveranstaltungen in Gebrauch nehmen und eventuell eine Dorfmeisterschaft austragen. Er hofft darauf, dass sich auch Jugendliche und Damen und Herren jeden Alters für diese neue Sportart begeistern und so einen neuen Zugang zum Verein finden werden.