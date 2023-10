Hiltenfinger Musikanten feiern doppeltes Jubiläum

Die Blaskapelle gibt es seit 150 Jahren und der Musikverein wurde vor 60 Jahren gegründet. Was beim Festwochenende geboten ist.

Der Musikverein Hiltenfingen feiert am Wochenende vom 13. bis 15. Oktober ein doppeltes Jubiläum.

Im Jahr 1873 wurde eine Musikkapelle gegründet, die noch kein Verein war. Seit dem Aufbau einer Nachwuchskapelle im Jahr 1900 wird in Hiltenfingen die Jugend musikalisch ausgebildet. Die Blaskapelle spielte hauptsächlich bei Hochzeiten, Dorffesten und kirchlichen Feiertagen. Nach den kriegsbedingten Einstellungen fingen Musikbegeisterte 1918 und 1948 wieder mit dem Aufbau einer Kapelle an. Dies führte 1963 zur Gründung des Musikvereins, der 1978 erneut Mitglied des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes wurde. Heute spielen rund 30 Musikerinnen und Musiker im Blasorchester unter der musikalischen Leitung von Dirigent Andreas Frommel. Der Verein wird von den Vorständen Cornelius Griebl, Jürgen Frommel und Philipp Raffler mit sieben weiteren Vorstandsmitgliedern geführt. Die Jungmusiker haben einen eigenen Vorstand.

Das Jubiläumswochenende beginnt am Freitag mit einem Partyabend in der Mehrzweckhalle mit den „Illertalern“. Einlass ist ab 20.30 Uhr und jeder Gast in Tracht erhält einen „Shot“ zur Begrüßung. Am Samstag um 19.30 Uhr findet dann der offizielle Festabend für geladene Gäste ebenfalls in der Mehrzweckhalle statt. Die Festansprache hält der Präsident des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, Franz-Josef Pschierer. Altbürgermeister Ludwig Müller wird Auszüge aus der Vereinschronik vortragen. Für die musikalische Umrahmung hat die Jubiläumskapelle einige anspruchsvolle Stücke vorbereitet. Bürgermeister Robert Irmler und der stellvertretende Landrat Hubert Kraus werden Grußworte sprechen und der Vereinsvorsitzende Cornelius Griebl wird verdiente Mitglieder des Musikvereins und langjährige Musikerinnen und Musiker ehren.

Sternmarsch und Gemeinschaftschor

Am Sonntag um 9.45 Uhr zieht der Musikverein mit den Fahnenabordnungen aller Hiltenfinger Vereine feierlich zum Festgottesdienst in die Kirche und danach wieder zurück zur Mehrzweckhalle. Dort gibt es um 11.30 Uhr den Mittagstisch mit Kaffee und Kuchen. Für die gute Stimmung sorgt die Blaskapelle Hiltenfingen. Einen Höhepunkt für alle Festbesucher und Zaungäste bietet der Sternmarsch um 14 Uhr zur Kreuzung beim Gasthof Traube mit anschließendem Gemeinschaftschor. Von 15 bis 18 Uhr klingt das Jubiläumsfest mit unterhaltsamer Blasmusik durch den Musikverein Siebnach in der Mehrzweckhalle aus.

Lesen Sie dazu auch