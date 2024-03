Höhere Kindergartengebühren: Hiltenfinger Eltern sind sauer

Plus Der Beschluss des Hiltenfinger Gemeinderats, die Kita-Gebühren zu erhöhen, stößt auf Unverständnis. Plakate drücken den Protest aus.

"Kita darf kein Luxus sein - Wir sagen zu Erhöhung nein!": Solche und Plakate mit ähnlicher Aussage hängen seit einigen Tagen in Hiltenfingen. Damit zeigen Eltern ihren Unmut über die kürzlich beschlossene Erhöhung der Kindergarten- und Krippengebühren.

In der Gemeinderatssitzung vom 7. März wurde die Erhöhung beschlossen. Das belastet die Eltern von Kindern über drei Jahren mit zusätzlich rund 100 Euro im Monat. Bürgermeister Robert Irmler hatte diese deutliche Erhöhung damit begründet, dass das Defizit der Gemeinde eine halbe Million Euro nicht übersteigen solle. Vor allem aufgrund hoher Personalkosten zur Betreuung der 120 Kinder und steigender Energiekosten wurde für dieses Jahr ein voraussichtliches Defizit von rund 670.000 Euro veranschlagt. Die Gebührenerhöhung wurde zum Beginn des neuen Kindergartenjahres im September beschlossen.