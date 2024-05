In Hiltenfingen entsteht bauliches Mischgebiet neben Gewerbegebiet

Gegen die Änderung des Flächennutzungsplans im Südwesten Hiltenfingens gibt es keine Bedenken.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es um die Abwägung der Stellungnahmen zur Änderung des Flächennutzungsplans zur Ausweisung einer "Mischbaufläche" mit einer Größe von etwa 2,8 Hektar. Sie grenzt an das Gewerbegebiet Südwest.

Die Untere Immissionsschutzbehörde im Landratsamt Augsburg empfahl die Ausweisung dieser Fläche als Dorfgebiet und nicht als Mischgebiet. Die Begründung: Dies wäre die immissionsschutzverträglichere Alternative aufgrund der hohen Belastung durch die Landwirtschaft. Der Gemeinderat beschloss, die Anforderungen des Immissionsschutzes auf den Bebauungsplan zu übertragen, um die landwirtschaftliche Nutzung zu sichern und das verträgliche Nebeneinander von Wohnen, Gewerbe und Landwirtschaft zu gewährleisten. Es bleibt aber bei der Ausweisung als Mischgebiet. Der Biotopverbund Gennachmoos werde durch die Planung nicht beeinträchtigt. Die Überschwemmungsgebietsflächen entlang der Gennach werden größtenteils ausgespart.

Wohngebäude soll keine Asylunterkunft werden

Einem Bauantrag auf Umnutzung eines Wohngebäudes in eine Asylunterkunft mit Errichtung einer Außentreppe in der Türkheimer Straße wurde das gemeindliche Einvernehmen verweigert, weil sich die Außentreppe nicht in die Umgebung einfüge und keine Freiflächen zum Aufenthalt der Bewohner vorhanden seien.

Gemeinderat bestätigt Kommandanten

Die Wahl der Kommandanten der Feuerwehr wurde vom Gemeinderat bestätigt. Somit bleibt Dieter Ammann der Erste Kommandant, stellvertretender Kommandant ist wie bisher Ludwig Doll und Claudia Klein ist neue stellvertretende Kommandantin. Weil die Alarmierung der Feuerwehr ab Januar 2025 über Pager erfolgen soll, müssen entsprechende Geräte bestellt und im Herbst programmiert werden. Für die Feuerwehr sind 13 Pager zum Stückpreis von rund 600 EUR vorgesehen, davon werden 80 Prozent der Kosten gefördert. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt pro Pager rund 120 Euro.