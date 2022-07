Hiltenfingen

vor 47 Min.

In Hiltenfingen haben die Kinder jetzt ihr eigenes Haus

Bürgermeister Robert Irmler übergab den symbolischen Schlüssel an die Kinder, den er zuvor von Architekt Gerhard Birkle (rechts) überreicht bekam.

Plus Bei einer fröhlichen Feier ziehen die Mädchen und Buben erstmals in die neuen Räume in Hiltenfingen ein und erhalten den symbolischen Schlüssel überreicht.

Von Hieronymus Schneider

Das neue Haus für Kinder ist rechtzeitig vor dem Beginn des nächsten Kindergartenjahres fertig geworden. Bei der Einweihungsfeier zogen die Kinder mit einer Bläsergruppe des Hiltenfinger Musikvereins voraus, vom bisherigen zu klein gewordenen Kindergarten, in die neuen hellen Räume des unmittelbar danebenliegenden Gebäudes aus Holz und Glas ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .