In Hiltenfingen wird das Abwasser teurer

Der Gemeinderat Hiltenfingen ändert die Gebührensatzung für die neue Berechnung der Abwassergebühren. Auch die Hundesteuer wird angehoben.

Bürgermeister Robert Irmler bereitet die Bürger auf höhere Kosten für die Entwässerung vor. Aufgrund der in den Jahren 2020 und 2021 durchgeführten umfangreichen Sanierungsmaßnahmen baulicher und betriebstechnischer Art sind an der Kläranlage erhebliche Investitionskosten entstanden. Außerdem stiegen die Energie- und Personalkosten deutlich an. Deshalb müssen sowohl die Grundgebühr als auch die Einleitungsgebühren ab dem kommenden Jahr neu berechnet werden. Wie hoch die Steigerung genau ausfällt, wird sich erst nach Abschluss der Globalberechnung herausstellen. Der Gemeinderat fasste einstimmig den Vorratsbeschluss, dass die dann neu kalkulierten Gebühren ab dem ersten Januar gelten und nach der Beitrags- und Gebührensatzung von der Verwaltung erhoben werden können.

Einheitliche Steuer für Zweit- und Dritthunde in Hiltenfingen

Auch auf die Hundebesitzer kommen höhere Steuern zu. Seit Ende 2001 galt ein Jahressteuersatz von 36 Euro für einen einzelnen Hund. Wer einen zweiten Hund hält, musste für diesen 46 Euro und für jeden weiteren Hund 56 Euro Hundesteuer an die Gemeinde bezahlen. Auf der Grundlage einer Mustersatzung des bayerischen Innenministeriums erstellte Robert Thaller für die Verwaltungsgemeinschaft Langerringen einen neuen Satzungsentwurf. Dieser sah eine einheitliche Besteuerung für jeden Hund vor, weil die Unterscheidung mehrerer Hund eines Haushalts oft schwierig war.

In Anlehnung an den Durchschnitt der Kommunen sah der Entwurf einen Steuersatz von 75 Euro für jeden Hund und 900 Euro bei Kampfhunden vor. Anders als in Langerringen störte sich im Hiltenfinger Gremium niemand an dem normalen Satz von 75 Euro. Der Jahressteuersatz für Kampfhunde wurde aber auf 700 Euro ermäßigt. Derzeit sind in Hiltenfingen 124 Hunde, davon zwei Kampfhunde eines einzigen Besitzers erfasst. Mit einem besinnlichen Jahresrückblick beendeten die beiden Bürgermeister, Robert Irmler und Michael Weber, die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres 2021.

Gemeinderat Hiltenfingen: Neues aus dem Schulverband

In der Sitzung des Schulverbandes Hiltenfingen / Scherstetten berichtete der Vorsitzende Robert Irmler über die Investitionen des kommenden Haushaltsjahres. Für die Klassenzimmer werden weitere Einzeltische und Stühle angeschafft, da sich diese aufgrund der Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln bewährt haben. Die Erneuerung der Lüftungsanlage wurde noch zurückgestellt, weil sich bei der momentanen Lage im Bausektor keine ausführende Firma finden lässt.

Deshalb sollen vorrangig das Thema Brandschutz angegangen und eine Feuerbeschau durchgeführt werden. Der Haushaltsplan wurde mit knapp 204.000 Euro im Verwaltungs- und 45.000 Euro im Vermögenshaushalt verabschiedet. Die Schulverbandsumlage der Gemeinden Hiltenfingen und Scherstetten beläuft sich auf rund 160.000 Euro, das entspricht rund 2000 Euro für jedes der 79 Kinder. Scherstettens Bürgermeister Robert Wippel teilte mit, dass seine Gemeinde weiterhin am Schulverband festhalte und diesen nicht durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag ersetzen wolle.