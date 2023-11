Jetzt kommt der Bus in Hiltenfingen auf Abruf

Ab 10. Dezember können Kleinbusse als Ergänzung zum Linienverkehr bestellt werden. Die Haltepunkte stehen schon fest.

Ab dem 10. Dezember führt der Augsburger Verkehrsverbund (AVV) den "On-Demand-Verkehr" auch im südlichen Landkreis ein. Das bedeutet, dass Kleinbusse als Ergänzung zum Linienverkehr auf Bestellung zusätzliche Fahrten anbieten. Um die Mobilität zu verbessern, ist dazu auch ein deutlich dichteres Netz an Haltepunkten erforderlich.

Hiltenfingens Bürgermeister Robert Irmler legte dem Gemeinderat einen Plan mit elf im gesamten Ort verteilten Haltepunkten vor, der einstimmig angenommen wurde. Die Haltepunkte werden mit einem Schild mit der Bezeichnung "AktiVVo" gekennzeichnet. Fahrgäste können sich dann online oder per App unter Angabe von Abfahrts- und Zielpunkt einen AktiVVo-Kleinbus bestellen und werden am jeweils nächsten Haltepunkt abgeholt und zum Zielort oder zur nächsten Linienhaltestelle mit Anschluss zum Zielort gefahren. Innerhalb von 30 Minuten soll der bestellte Kleinbus am Haltepunkt eintreffen. Die Betriebszeiten und weitere Einzelheiten werden vom AVV noch bekannt gegeben.

Hiltenfingen hat sich für Energiecoaching beworben

Hiltenfingen hat sich zusammen mit anderen Gemeinden zur Teilnahme am Energiecoaching Schwaben beworben. Der erste Prüfauftrag des Energie- und Umweltzentrums Allgäu (EZA) ist die Nutzung der Wasserkraft für die Stromversorgung der Kläranlage. Darüber hinaus sollen Einsparpotenziale bei den Gemeindegebäuden erkundet und eine Gebäude-Energieberatung angeboten werden. Dazu ist zunächst der Ist-Zustand festzustellen. Die Ausarbeitung soll im nächsten Jahr erstellt werden.

Diese Termine stehen in Hiltenfingen an

Am Freitag, 17. November, um 13 Uhr wird der neu gebaute Rad- und Wirtschaftsweg entlang der Staatsstraße von Hiltenfingen zur Goldenen Weide mit Ausbau der dortigen Bushaltestelle eröffnet. Zum Volkstrauertag am 19. November findet um 8.30 Uhr ein Gottesdienst und anschließend die Jahresversammlung des Soldaten- und Veteranenvereins statt.

