Lkw-Fahrer streift Linienbus und fährt davon

Am Dienstag wurde bei Hiltenfingen der Außenspiegel eines Linienbusses von einem entgegenkommenden Lkw beschädigt. Dessen Fahrer beging daraufhin Unfallflucht.

Gegen 5.30 Uhr war am Dienstagmorgen ein Linienbus auf der Staatsstraße 2015 von Hiltenfingen in Richtung Türkheim unterwegs. Etwa einen Kilometer nach Hiltenfingen kam dem Busfahrer ein Lkw entgegen, der so weit links fuhr, dass sich die Außenspiegel touchierten. Der Lkw-Fahrer fuhr in Richtung Hiltenfingen davon. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Außenspiegel des Linienbusses auf etwa 400 Euro. Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen unter Telefon 08232/9606-0 zu melden. (AZ)