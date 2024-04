Parken in der Friedhofstraße in Hiltenfingen wird eingeschränkt

Plus Der Einmündungsbereich zur Augsburger Straße soll sicherer werden. Die Sozialraumanalyse für Hiltenfingen fällt positiv aus.

In der Friedhofstraße in Hiltenfingen gilt jetzt ein begrenztes Halteverbot. Das haben die Gemeinderäte beschlossen.

Der Bereich nach der Einmündung der viel befahrenen Augsburger Straße werde durch geparkte Fahrzeuge unübersichtlich und gefährlich, begründete Bürgermeister Robert Irmler die Entscheidung. Die abgestellten Autos würden die Sicht auf den Gegenverkehr behindern. Das soll mit dem einseitigen Halteverbot auf der rechten Seite nach der Einmündung und einer Grundstückseinfahrt abgestellt werden. Zusätzlich soll die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer reduziert werden. Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.