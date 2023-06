Polizei-Azubi schlägt Alarm: Fahrraddiebe in Hiltenfingen geschnappt

Dank eines Polizei-Auszubildenden wurden in Hiltenfingen zwei Fahrraddiebe geschnappt. Sie hatten es auf ein wertvolles Pedelec abgesehen.

Zwei Männer im Alter von 18 und 22 Jahren hatten es am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr in der Lindenstraße in Hiltenfingen auf ein Pedelec abgesehen.

Der Eigentümer hatte es unversperrt abgestellt, um schnell auf dem Friedhof Blumen zu gießen. Dass die beiden jungen Männer das Pedelec im Wert von 2370 Euro mitnahmen, bekam er zunächst nicht mit. Anders war es bei einem jungen Polizeibeamten in Ausbildung. Er beobachtete den Diebstahl und schlug Alarm.

Polizeistreife schnappt die Männer

Er verständigte eine vorbeifahrende Polizeistreife und teilte dieser die Fluchtrichtung sowie eine Personenbeschreibung der beiden Männer mit. Dadurch gelang es, die beiden Diebe unweit des Tatorts vorläufig festzunehmen. (AZ)