Hiltenfingen, Schwabmünchen

Stephanie Lenzke ist eine Zahnärztin mit Leidenschaft für Landwirtschaft

Plus Stephanie Lenzke wird es so schnell nicht langweilig. Die Zahnärztin betreibt neben der Praxis einen Pferdehof und hat eine Ausbildung zur Landwirtin absolviert. Und sie hat noch einiges vor.

Von Jana Korczikowski

Frau Lenzke, Sie haben die Landwirtschaftsausbildung als Jahrgangszweitbeste mit einer Note von 1,49 abgeschlossen – herzlichen Glückwunsch! Wie haben Sie es geschafft, die Ausbildung neben Ihrer Tätigkeit als Kinder- und Jugendzahnärztin und dem Betrieb eines Pensions- und Zuchtpferdestalls zu stemmen?



Stephanie Lenzke: Vielen Dank. Ich habe die Ausbildung berufsbegleitend in den Abendstunden gemacht. Ohne die Unterstützung der Familie wäre das aber nicht möglich gewesen. Zusammen mit meiner Mutter führe ich in Hiltenfingen den Pferdebetrieb sowie die Zahnarztpraxis in Schwabmünchen. Sie hat mir den Rücken freigehalten, da ich in der Praxis die Stunden reduzieren musste. Dass ich bei der Ausbildung so gut abgeschnitten habe – dazu gehörte auch das sprichwörtliche Quäntchen Glück. Das muss ich fairerweise dazusagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

