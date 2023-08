So gut wird der Seniorenfahrdienst in der Region angenommen

Künftig wird sich Hiltenfingen nach der Inanspruchnahme an den Kosten beteiligen. Windkraftflächen wurden verkleinert.

Die Gemeinde Hiltenfingen beteiligt sich seit dem Start im Jahr 2014 am Seniorenfahrdienst Schwabmünchen-Hiltenfingen-Großaitingen. Der Fahrdienst richtet sich überwiegend an Seniorinnen und Senioren über 70 Jahren sowie an Menschen mit Behinderungen. Er steht von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr zur Verfügung. Das Entgelt von drei Euro für die einfache Fahrt ist seit 2014 unverändert. „Das ist so ziemlich das Einzige, was in dieser Zeit nicht teurer geworden ist“, sagte Andreas Claus vom Seniorenservice Schwabmünchen.

Innerhalb der drei teilnehmenden Gemeinden können alle gewünschten Ziele erreicht werden und seit Herbst 2020 ist auch das Ärztehaus in Untermeitingen als Fahrtziel zum Besuch von Fachärzten im Angebot. Die Autos des Seniorenfahrdienstes sind auch für Rollstuhlfahrten geeignet und nehmen bei Bedarf Begleitpersonen der Fahrgäste mit. Fahrten müssen bis 15 Uhr des vorhergehenden Werktags telefonisch bestellt werden. Andreas Claus zeigte auf, dass sich die Zahl der Fahrten seit 2014 kontinuierlich von 951 auf 3.384 gesteigert hat. Nur in den Jahren 2020 und 2021 gab es wegen der Coronapandemie einen Rückgang der Fahrten.

Mehr als zwei Drittel aller Beförderungen führten zu ärztlichen oder therapeutischen Behandlungen, aber auch zum Friseurbesuch oder zum Einkauf und anderen Besorgungen wurde der Seniorenfahrdienst gebucht. Zehn Prozent der Fahrgäste kommen aus Hiltenfingen, die im vergangenen Jahr 316 Fahrten bestellt haben. Die Gemeinde Hiltenfingen beteiligt sich seit Beginn an den Kosten des Fahrdienstes. Der Beschluss aus dem Jahr 2013 sah eine Aufteilung nach dem Einwohneranteil der Gemeinden in Höhe von etwa 2.530 Euro pro Jahr vor. Künftig soll die Abrechnung aber nach der tatsächlichen Inanspruchnahme erfolgen. Der Zuschussbedarf läge dann bei gut 2.000 Euro jährlich. Der Gemeinderat stimmte dieser Änderung geschlossen zu. „Im Vergleich der Zahlen wird sich aber nicht sehr viel ändern“, sagte Andreas Claus.

Verkleinerung der Windkraftflächen

Aufgrund der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zur Änderung des Flächennutzungsplans für Windkraftanlagen gab es eine Verkleinerung des Vorranggebietes. Das Trinkwasserschutzgebiet wurde wegen der Sicherung der Wasserversorgung und die Fläche an der Grenze zu Gennach wegen dem Naturschutzgebiet Gennach-Moos herausgenommen. Dadurch rückt das Vorranggebiet für Windräder auch etwas weiter von der Staatsstraße nach Ettringen weg. Die Änderung des Planungsentwurfs des Büros Opla wurde einstimmig angenommen. Etwa im Oktober dürfte der Plan beim Landratsamt Augsburg eingereicht werden.

Hiltenfingens Bürger wollen Tempo 30

Bei der Gemeinde ging ein Antrag mit 76 Unterschriften auf Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 km/h in der Friedhof-, Fichten- und Ahornstraße ein. Der Antrag wurde mit dem erhöhten Verkehrsaufkommen durch den Bau des Parkplatzes südlich der Schule begründet. „Dieser Antrag beschleunigt die schon laufenden Bemühungen der Gemeinde, diese Siedlung wegen der Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg zur Tempo-30-Zone zu machen“, sagte Bürgermeister Robert Irmler zustimmend. Elisabeth Schnatterer regte an, auch die Siedlung südlich der Langerringer Straße als solche auszuweisen. Für die Überquerung der Langerringer Straße wurden Markierungen und Piktogramme auf der Fahrbahn angebracht. Der Gemeinderat beauftragte den Bürgermeister, den Antrag mit den entsprechenden Fachstellen abzusprechen und umzusetzen. Irmler wies auf die Änderungen für Schüler im neuen Schuljahr hin.

Nach Wegfall des freigestellten Schulbusverkehrs werden die Busse nicht mehr bis zur Schule fahren. Die Schüler müssen an der Haltestelle „Kirche“ aussteigen. Zur Beförderung im AVV-Linienverkehr erhalten alle Schüler kostenlos Fahrkarten (365-Euro-Tickets). Bis zur Ausgabe werden sie in den ersten Tagen auch ohne Fahrkarte mitgenommen. Die Beförderungskosten trägt der Schulverband. Sollte eine Fahrkarte verloren gehen, muss im Rathaus eine neue ausgestellt werden. Bei den Bauanträgen wurde einer Befreiung von den Baugrenzen und der Stellplatzsatzung zur Errichtung einer Doppelgarage im Lerchenweg, sowie den Änderungen beim Brandschutzkonzept für das Haus für Kinder das Einvernehmen erteilt.