Unbekannter zerkratzt Auto in Hiltenfingen

Ein Unbekannter hat in Hiltenfingen einen Ford Focus zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei in Schwabmünchen sucht nach Zeugen, die einen Vorfall in der Nacht auf den 24. Dezember klären können.

Ein Unbekannter hatte in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in der Kornstraße in Hiltenfingen einen grauen Ford Focus beschädigt. Das Fahrzeug stand dort in einer Hofeinfahrt. Die rechte Fahrzeugseite wurde verkratzt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 1500 Euro.

Zeugen sollen sich bei der Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 melden.

