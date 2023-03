Jubiläumskonzert in Hiltenfingen: Vergangenheit trifft die Zukunft

Ein musikalisches Doppeljubiläum feiern der Musikverein und die Blaskapelle in Hiltenfingen.

Für den Hiltenfinger Musikverein ist 2023 ein besonderes Jahr, denn es gibt zwei besondere Jubiläen zu feiern: Bereits seit 150 Jahren besteht die Blaskapelle Hiltenfingen, und vor 60 Jahren wurde der Musikverein Hiltenfingen gegründet.

Zum Auftakt des Jubeljahres fand das erste Konzert mit dem Motto "Vergangenheit trifft Zukunft" in der Mehrzweckhalle in Hiltenfingen statt. Die Musiker und auch der neue Vorsitzende Cornelius Griebl waren sichtlich aufgeregt, haben sie doch lange für das erste Konzert nach Corona geprobt. Doch die Aufregung verflog schnell, und der erste Teil zum Thema "Klassik und Tradition" wurde mit einem Festmarsch eröffnet. Anschließend wurden Werke von namhaften Komponisten und auch mit "Kein schöner Land" eins der bekanntesten deutschen Volkslieder gespielt. Hannah Schießl gelang es mit dem Bravoursolo auf der Klarinette, die zahlreichen Zuschauer und Ehrengäste zu begeistern.

Wie in einem großen Zirkuszelt

Schon beim Hineingehen in die Halle zu Beginn des Abends fühlte man sich wie in einer anderen Welt. Am Eingang wurde man von einem Zirkusdirektor begrüßt und die Halle wirkte wie ein großes Zirkuszelt. Im zweiten Teil des Konzertes gab es die Auflösung. "The Greatest Showman", ein Film von 2017, war Vorlage für den modernen Teil. In diesem Film geht es um P.T. Barnum, der mit seiner Kuriositätenausstellung und seiner Zirkusshow berühmt wurde. Mehr als 50 Stunden arbeitet Dirigent an Andreas Frommel an dem Medley, das fünf Lieder aus dem Film enthielt. Unterstützung bekamen die Musiker vom Chor NoNotes unter der Leitung von Sabine Olbing. Mit der Zugabe verabschiedeten sich die Musiker, und Dirigent Andreas Frommel fand passende Worte zum ersten Konzert im Jubiläumsjahr und kündigte weitere Termin an wie die Serenade am 17. Juni, Blasmusik im Garten am 5. August sowie das Jubiläumsfest von 13. bis 15. Oktober.

"Eine Kapelle ist eine Bereicherung"

In zwei Jahren Pause sammelten sich viele Ehrungen. "Eine Musikerkapelle im Ort ist eine Bereicherung, da ein Grillfest oder ein gemütlicher Abend ohne Musik nicht stattfinden kann und es auch nicht festlich wird", lobte Herbert Klotz, Bezirksvorsitzender des ASM Bezirk 13, die Musiker um Dirigent Andreas Frommel und den Vorstand für sein Engagement im Verein und verlieh den Geehrten das Ehrenzeichen des Allgäu-Schwabischen Musikbundes für zehn bis 30 Jahre Treue im Musikverein. Ebenso gratulierte er Sophie Ziegler, die im Bläserlehrgang mit der D1-Bronzemedaille mit sehr gutem Erfolg teilgenommen hat.

Die Geehrten im Überblick

Geehrt wurden für