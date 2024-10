Was ändert sich bei den Gemeindesteuern?

Die sogenannten Realsteuern, also die Grund- und Gewerbesteuern, sind wesentliche Einnahmen der Gemeinden. Über die Hebesätze können die Gemeinden die Höhe der ihnen zustehenden Gemeindesteuern beeinflussen. Dieses Recht ist Teil der im Grundgesetz verankerten kommunalen Selbstverwaltung. Hebesätze waren jetzt auch Thema in der Gemeinderatssitzung in Hiltenfingen. Der Hebesatz ist der Faktor, mit dem der vom Finanzamt festgelegte Steuermessbetrag multipliziert wird. Nun hat aber das Bundesverfassungsgericht die Berechnungsgrundlage des derzeit noch gültigen Systems der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt.

Hebesätze bleiben in Hiltenfingen unverändert

In der Folge beschloss der Bundestag eine Reform und alle Grundbesitzer mussten Erklärungen abgeben. Die Länder haben das Recht, eigene Gesetze zu erlassen. Das Bayerische Grundsteuergesetz tritt zum Jahresanfang 2025 in Kraft und deshalb müssen auch die Gemeinden Satzungen über die Höhe der Hebesätze ab diesem Zeitpunkt erlassen. Weil aber die Steuermessbeträge des Finanzamts noch nicht abschließend vorliegen, entschloss sich der Gemeinderat Hiltenfingen dazu, die bisherigen Hebesätze für 2025 nicht zu verändern.

Im Laufe des kommenden Haushaltsjahres könne dann über eine Anpassung ab 2026 diskutiert werden. Somit wurde die neue Satzung mit den bisherigen Hebesätzen von 360 Prozent bei der Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft), 380 Prozent bei der Grundsteuer B für die meisten anderen Grundstücke und 340 Prozent des Steuermessbetrags bei der Gewerbesteuer beschlossen.

45 Menschen sollen in neue Asylunterkunft

Aus nicht öffentlichen Sitzungen wurden Auftragsvergaben und Spenden nach Wegfall des Geheimhaltungsgrundes bekannt gegeben. Bürgermeister Robert Irmler und sein Stellvertreter Michael Weber teilten mit, dass die Genehmigung für die Asylunterkunft in der Türkheimer Straße vom Landratsamt erteilt worden sei. Der Gemeinderat hatte sein Einvernehmen wegen einer nicht ins Ortsbild passenden Außentreppe verweigert. In dem Gebäude ist die Aufnahme von 35 Personen vorgesehen.