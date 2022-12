Wie in die Hiltenfinger Schule investiert wird

Der Schulverband Hiltenfingen-Scherstetten beschließt beim Haushaltsplan Verbesserungen in Räumen, EDV- und Sportanlagen.

Bei der Versammlung des Schulverbands Hiltenfingen-Scherstetten legten die Bürgermeister der beiden beteiligten Gemeinden, Robert Irmler und Robert Wippel, zusammen mit der Verbandsrätin Stefanie Pohlmann die wesentlichen Investitionen in die Grundschule für das Jahr 2023 fest und beschlossen die Haushaltssatzung.

In diesem Schuljahr stieg die Schülerzahl der seit 1979 bestehenden Verbandsgrundschule wegen des Einwohnerzuwachses sprunghaft von 79 auf 105 Kinder an, davon 67 aus Hiltenfingen und 38 aus Scherstetten. Von der Schulleitung wurde eine Wunschliste an den Schulverband eingereicht. Diese beinhaltet zehn verstellbare Einzeltische mit dazugehörigen Stühlen, die Renovierung der Klassenzimmer im Erdgeschoss mit Malerarbeiten, neuen Seitentafeln und Materialschränken, zwei neue Speicherplatten für den Server, einen neuen Rechner für die Verwaltung sowie einen Bildschirm für den Musikraum. Für diese Investitionen hat die Schulverbandsversammlung ein Budget in Höhe von 25.000 Euro genehmigt und im Haushalt eingestellt.

Neue Laufbahn und Sprunggrube

Außerdem beriet die Versammlung über den Neubau einer Laufbahn von 50 Metern Länge mit Sprunggrube auf dem von der Gemeinde südlich der Schule erworbenem Grundstück. Auch diese Maßnahme wurde befürwortet, die Kosten sollen im Umlageverfahren durch die Gemeinden Hiltenfingen und Scherstetten aufgebracht werden.

Die Haushaltssatzung – der Plan wurde von der Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Langerringen, Bettina Knoll, ausgearbeitet – wurde einstimmig beschlossen. Der Verwaltungshaushalt für das Haushaltsjahr 2023 hat ein Volumen von 266.650 Euro, der Vermögenshaushalt umfasst 20.000 Euro. Diese Summen werden neben staatlichen Zuschüssen überwiegend von den Mitgliedsgemeinden nach der Zahl der Verbandsschüler erbracht. Die gesamte Umlage für die laufenden Verwaltungskosten beträgt 217.450 Euro, für jedes Schulkind wurden 2.070 Euro festgesetzt. Für die vorgesehenen Investitionen von 25.000 Euro beträgt die Umlage pro Schulkind 190 Euro. Der Verwaltungshaushalt erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 63.000 Euro.