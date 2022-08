ZISCH-Wettbewerb: Hiltenfinger Schüler überzeugen mit kreativem Foto

Viertklässler aus Hiltenfingen hatten sich für den ZISCH-Fotowettbewerb ein besonders kreatives Motiv überlegt. Dafür werden sie mit dem dritten Platz belohnt.

Jonas liebt Piraten. Ob er eine Karriere als Freibeuter einschlägt, wird sich noch zeigen. Zunächst einmal gewann der Viertklässler zusammen mit seinen Mitschülern den dritten Preis beim ZISCH-Fotowettbewerb für ein besonders kreatives Gruppenbild.

Die Klasse 4a bastelte eine mit Zeitungspapier beklebte Kiste und viele kreative Accessoires aus Zeitungspapier. Daraus ist ein individuelles Klassenfoto entstanden: Jonas blickt ausgerüstet mit Piratenhut und Fernrohr über die sieben Weltmeere. Auch Wolfgang würde gerne mit seinem Schiff in See stechen. Pia, Nina und Marlene mögen bayerische Traditionen. Stilecht im Dirndl mit Breze, Maßkrug und Weißwurst geben die drei Mädels ein fesches Bild ab.

Den Viertklässlern aus Hiltenfingen winkt nun ein Büchergutschein

"Besonders zum Abschluss der Grundschulzeit ist dieses Foto eine schöne Erinnerung für die Kinder", sagt Klassenlehrerin Judith Müller. Das Ergebnis überzeugte auch die Leser der Augsburger Allgemeinen. Dotiert war der Preis mit 100 Euro. Davon erhält jedes der 16 Kinder einen Büchergutschein, damit der Lesestoff auch in den Sommerferien gesichert ist. Denn so viel steht fest: Die Zeitungswochen haben begeistert. Einige Schüler möchten sich an der weiterführenden Schule bei der Schülerzeitung engagieren.