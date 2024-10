Zwei Autos in Hiltenfingen mit Öl beschmiert

Ein Unbekannter beschmierte am Sonntag zwischen 12 und 14.40 Uhr zwei Autos in Hiltenfingen mit schwarzem Öl. Die Wagen standen in der in der Hardtstraße. Auch die Fahrbahn wurde alut Polizei verschmutzt.

Die Höhe des insgesamt entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/96060. (AZ)