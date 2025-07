Wehringen taucht in die Geschichte ein

Im Büro von Andreas Euba in der Gemeinde Wehringen steht alles im Zeichen des Historischen Dorffestes, das vom 11. bis 14. Juli rund um den Rathausplatz und die Grundschule gefeiert wird. Große Plakate weisen auf die Veranstaltung hin, Broschüren liegen griffbereit. Man merkt: Das Wehringer Dorffest rückt immer näher. Auf dem Rathausplatz ist bereits die erste Hütte aufgestellt. Es ist die Keltenhütte, die auf Wehringens Historie in der Keltenzeit hinweist.

„Aber die muss bis zum Festbeginn noch ein bisschen renoviert werden“, sagt Andreas Euba. Das Gebäude aus dicken Stämmen und Astgeflecht hat beim Hagel im vergangenen Jahr gelitten.

Mittlerweile macht sich in Wehringen eine gewisse Euphorie breit

Nicht nur die Keltenzeit, auch andere Epochen werden auf dem Dorffest lebendig werden. „Wir sehen das nicht so eng und sind nicht auf eine Zeit beschränkt: Unser Dorffest steht allen historischen Gruppen offen“, sagt Euba. Im Vordergrund stehe das Bürgerfest, der historische Aspekt sei ein zusätzlicher Anziehungspunkt.

Stattfinden wird das Spektakel auf dem Wehringer Rathausplatz, dem Schulhof inklusive Parkplatz und der Römerstraße im Bereich der Schule. Vor allem rund um das Schulgebäude werden viele historische Gruppen ihre Lager aufschlagen und das Lagerleben zeigen. Euba ist zufrieden mit den Vorbereitungen, an denen er seit August arbeitet. „Mittlerweile macht sich in Wehringen eine gewisse Euphorie breit.“ Auch die Kosten hat er im Auge: „Insgesamt sind das schon rund 100.000 Euro, die die Gemeinde da stemmen muss.“ Aber dazu gebe es einen Gemeinderatsbeschluss. Noch läuft das Telefon im Büro von Andreas Euba heiß: „Die eine oder andere Frage ist noch offen. In zehn Jahren hat sich viel getan. Viele, die damals noch mit dabei waren, sind heute nicht mehr aktiv.“ Vor allem die historischen Handwerker seien selten geworden.

Historisches Theater, Fahnenschwinger und sogar historisches Tennis gibt es zu sehen

Das Wehringer Dorffest kann mit einigen Höhepunkten aufwarten, darunter Feuerkünstler und Musikgruppen, die abends auf dem Festgelände zu sehen sein werden. Weitere Attraktionen sind ein historisches Badehaus, ein historisches Theater, Fahnenschwinger und Trommler sowie historisches Tennis. Zur Unterhaltung lockern historische Kinderspiele, ein Märchenzelt, Kamel- und Ponyreiten, Bogenschießen und Axtwerfen das Markttreiben auf. Bei zahlreichen angemeldeten Lagergruppen dürfen die Besucher das Ritter- und Lagerleben aus der Nähe betrachten.

Neben den großen Gruppen treten Sternguckers Spiellewt, das Duo Renaissance und Platterspil auf. Am Montag spielt zur Serenade das Gebirgsjägermusikcorps auf einer großen Bühne. An allen Tagen nehmen Künstler und Handwerker ihre Arbeit auf. Historische Gruppen und Musikanten zeigen, wie früher gelebt, musiziert und gefeiert wurde. In den Bürgersaal lädt die Fotoausstellung „Wehringen 1956/2025, Fotografien aus drei Welten“ ein. Sie zeigt Luftaufnahmen aus dem Jahr 1956 und Vergleichsaufnahmen aus dem Jahr 2025 sowie Astrofotografien. Besucher sind eingeladen, in historischen Gewändern das Fest zu bereichern.

Das Programm auf einen Blick Freitag, 11. Juli, ab 18 Uhr 18 Uhr: Einzug der Teilnehmer, Bürgerinnen und Bürger vom Dorfplatz zum Rathausplatz; Begrüßung durch Bürgermeister Manfred Nerlinger; Salutschießen durch die Böllerschützen Kleinaitingen Rathausplatz

Ab 18 Uhr: Musik mit Schmuttertaler Musikanten, Bühne Grundschule

Ab 18 Uhr: Musik mit Duo Solemio & Sterngucker‘s Spillewt, Festgelände

18.30 Uhr: Vorführung Singoldfunken, Rathausplatz

19 und 21 Uhr: Vorführung Renaissance-Theater, Rathausplatz

Ab 19 Uhr: Musik mit Stadtkapelle Bobingen, Bühne Rathausplatz

19.30 und 20.30 Uhr: Vorführung: Samira, Rathausplatz Samstag, 12. Juli, ab 15 Uhr Ab 15 Uhr: Musik mit Platterspil & Sterngucker‘s Spillewt, Festgelände 15, 16.30 und 18 Uhr: Vorführung Inninger Fahnenschwinger, Rathausplatz 15.30, 17 und 18.30 Uhr: Vorführung Singoldfunken, Rathausplatz 16, 17.30 und 19 Uhr: Vorführung Samira, Rathausplatz Ab 18 Uhr: Musik mit den jungen böhmischen Musikanten, Bühne Grundschule 18 und 21 Uhr: Vorführung Renaissance-Theater, Rathausplatz Ab 19 Uhr: Musik mit Wertachtaler Musikanten, Bühne, Rathausplatz 22 Uhr: Feuershow mit Firecircus, Rathausplatz Sonntag, 13. Juli ab 10 Uhr 10 Uhr: Messe zum Skapulierbruderschaftsfest mit Weihbischof Florian Wörner, Musikalische Gestaltung: Musikverein Wehringen Ab 10 Uhr: Musik mit den Wehringer Jungbläser, Bühne Grundschule Ab 11 Uhr: Musik mit „Waroinger“, Rathausplatz Ab 15 Uhr: Musik mit Duo Solemio & Sterngucker‘s Spillewt, Festgelände 13.30, 16.30 und 18 Uhr: Vorführung Singoldfunken Rathausplatz 14, 18.30 und 20 Uhr: Vorführung Samira, Rathausplatz 14.30, 17 und 19.30 Uhr: Vorführung Mindelheimer Fahnenschwinger, Rathausplatz 15 Uhr: Vorführung Gauklertruppe FSV Wehringen, Rathausplatz 15.30 und 17.30 Uhr: Vorführung Augsburger Geschlechtertanz, Rathausplatz 16 und 19 Uhr: Vorführung Renaissance-Theater, Rathausplatz Ab 18 Uhr: Musik mit Musikverein Kleinaitingen, Bühne Grundschule Ab 19 Uhr: Musik mit Musikverein Großaitingen, Bühne Rathausplatz 22 Uhr: Feuershow mit Earthfire Feuerensemble, Rathausplatz Montag, 14. Juli, ab 17 Uhr Ab 17 Uhr: Musik mit Blas & Band, Rathausplatz 18 Uhr: Vorführung Singoldfunken, Rathausplatz Ab 18 Uhr: Musik mit „Die Böhmischen 7“, Bühne Grundschule Ab 20 Uhr: Musik mit Serenade Gebirgsjägermusikcorps, Bühne Rathaus