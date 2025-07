Die Zeitreise kann beginnen

Heute beginnt das Historische Dorffest Wehringen: Bis 14. Juli wird rund um den Rathausplatz und die Grundschule gefeiert. Die Gemeinde taucht in die Geschichte ein. Historische Gruppen und Musikanten zeigen, wie früher gelebt, musiziert und gefeiert wurde. Was Besucher wissen sollten, zeigt ein kleiner Überblick.

Programm: Es beginnt am Freitag um 18 Uhr, am Samstag um 15 Uhr, am Sonntag um 10 Uhr und am Montag um 17 Uhr. Das Programm auf dem Festgelände ist groß: Es gibt Shows, Konzerte und Mitmachaktionen. Immer und überall darf den historisch gekleideten Teilnehmern über die Schulter geschaut werden. Außerdem lädt eine Bilderausstellung zu einem kleinen Rundgang ein. Auf Besucher warten viele kulinarische Spezialitäten.

Kunsthandwerk und viel Unterhaltung

Marktmeile und Lagerleben: Ein Abschnitt der Römerstraße wird während des Dorffests zu einer kleinen Marktmeile mit Orientbasar, Holz-, Keramik- und Lederwaren, Schmuck, Eis, Geschenken und vielem mehr. Ein Märchenzelt, historische Kinderspiele und Mitmachangebote oder ein Besuch bei Tieren bietet für junge Dorffest-Besucher Unterhaltung. Beim Lagerleben kann bei den Lechfeld Highlandern, den Waringa, der Henkersgilde Cumulus Ludibundus, bei Amore Nemus, den Jakobsrittern, bei Vitigo oder Vrihals und bei den Landsknechten Augsburg, oder auch bei den Historischen Bogenschützen Augsburg vorbeigeschaut werden.

Bürgermeister Manfred Nerlinger wird das Fest am Freitagabend eröffnen.

Auftakt: Das Dorffest beginnt am Freitagabend um 18 Uhr mit dem feierlichen Einzug der Teilnehmer, Bürgerinnen und Bürger vom Dorfplatz zum Rathausplatz, der Begrüßung von Bürgermeister Manfred Nerlinger und den Salutschüssen der Böllerschützen Kleinaitingen. Musikalisch umrahmt wird der Abend durch die Schmuttertaler Musikanten (18 Uhr, Bühne Grundschule), die Stadtkapelle Bobingen (19 Uhr, Bühne Rathausplatz) und durch das Duo Solemio und „Sterngucker‘s Spillewt“ (ab 18 Uhr). Weitere Vorführungen sind geplant: Singoldfunken um 18.30 Uhr, Renaissance-Theater um 19 und 21 Uhr und Samira um 19.30 und 20.30 Uhr.

Der Eintritt ist frei

Eintritt: Das Dorffest ist ein Familienfest bei freiem Eintritt.

Parkplätze: Für Besucher stehen folgende kostenlose Parkplätze in begrenzter Anzahl zur Verfügung: am St.-Afra-Ring, am Friedhof sowie am Mitarbeiterparkplatz der Firma Interquell an der südlichen Hauptstraße. Die Gemeinde empfiehlt den ÖPNV und weist vorsorglich nochmals darauf hin, dass am Freitag zwischen 17 und 19 Uhr die Bushaltestelle Wehringen-Rathaus nicht angefahren wird.

Umleitung und Halteverbote: Für die Zeit des Einzugs der Teilnehmer am Freitag zwischen 17 und 19 Uhr wird der gesamte Verkehr über die Pfarr-, Dorf- und Ulrichstraße umgeleitet. Während dieser Zeit besteht dort ein beidseitiges absolutes Halteverbot. Auch die AVV-Regionalbusse befahren die innerörtliche Umleitungsstrecke. In der Dorf- und Ulrichstraße besteht an allen Festtagen ein einseitiges absolutes Halteverbot. Die Römerstraße ist an allen Festtagen zwischen Hl. Kreuz- und Bergfeldstraße für den Besucherverkehr gesperrt.

Informationen: Mehr Infos zum Fest gibt es unter www.dorffest-wehringen.de.