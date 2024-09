Hobby- und Handwerkermarkt zieht viele Leute an

Der beliebte Hobby- und Handwerkermarkt lockte bei bestem Wetter am Sonntag schon ab zehn Uhr wieder viele Besucher auf den Franziskanerplatz. 37 Marktbuden wurden von den Fieranten aufgebaut. Dass darunter 13 neue Aussteller waren, freute sowohl den Bürgermeister Rudolf Schneider, als auch den neuen Marktleiter Johann Klippenstein. Deshalb wurde der Markt in die Elias-Holl-Straße hinein erweitert. Dabei war vom Kunsthandwerk aus Metall, Holz, Keramik, Schmuck, Stoffen oder Dekorationsartikeln aller Art alles geboten, was im Haushalt nützlich ist oder die Wohnung und den Garten verschönern kann. Orchideenliebhaber konnten ihre Pflanzen fachgerecht umtopfen lassen und für die gesunde Ernährung gab es allerhand Schmankerl von Käsesorten bis zum Honig.

Luxusautos waren neu auf dem Markt. Foto: Hieronymus Schneider

Die Oldtimerfreunde Ewald Schiegg, Franz Perzl, Anton Hirschmiller und Siegfried Welzmiller stellten ihre eigenen Fahrzeuge aus und freuten sich, dass schon gegen Mittag etwa 40 historische Fahrräder, Mopeds, Motorräder, Limousinen und Traktoren ihre Ausstellung bereicherten. Neu auf dem Markt war die NK-Auto-Welt mit Firmeninhaber Nazir Hendi, der Fahrzeuge der Extraklasse wie einen Porsche RS 550 aus den 1950er-Jahren zur Schau stellte. Zum Nostalgieerlebnis gehörten auch die Pony-Kutschfahrten des Pferdehofs Maisterl aus Scheuring. Für die Bewirtung der vielen Besucher sorgten die Veteranen- und Soldatenkameradschaft mit Getränken, die Faschingsgesellschaft Lecharia am Grillstand und die Feuerwehr mit Kaffee und Kuchen im schattenspendenden Zelt.