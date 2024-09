Doch kein Hochwasser im Landkreis zum Wochenende erwartet

Für das Wochenende ist Schnee in Bayern vorausgesagt, mit einer sinkenden Schneefallgrenze auf bis zu 1500 Metern Höhe. Jürgen Schmidt von Wetterkontor sagt: „Es ist gut, dass es oben schneit. Dann bleiben die Niederschläge dort liegen und kommen nicht zu uns runter.“ Hatten Anfang der Woche verschiedene Wettermodelle auch für den Landkreis Augsburg erhöhte Niederschläge und eventuell Dauerregen mit Hochwassergefahr vorausgesagt, gibt es inzwischen Entwarnung.

Hauptregen fällt am Alpenrand

„Der Hauptregen fällt am Alpenrand“, sagt Schmidt. Teile Oberbayerns wie das Berchtesgadener Land und Niederbayern seien betroffen. Am Inn sei mit stark steigenden Pegeln zu rechnen. Insbesondere am Samstag sei im Inntal mit Starkregen zu rechnen, der kleinere Flüsse ansteigen lasse. Dort seien 100 Liter pro Quadratmeter Regen vorausgesagt. Am Alpenrand komme es demnach zu starken Niederschlägen. In den Alpen sei mit Neuschnee bis zu einem Meter zu rechnen. Ab Donnerstag herrsche eine Grenzwetterlage, bei der warme Luft aus Osten über in Mitteleuropa vorherrschende kühlere Luft gleite und abregne. Die Regenfelder würden sich aber eher über Teile Polens mit dem Riesengebirge oder den Böhmerwald in Tschechien stauen. Von Südpolen, über Tschechien bis nach Österreich sei mit 300 Litern pro Quadratmetern Regen bis Sonntag zu rechnen.

Kälteeinbruch im Landkreis Augsburg erwartet

Für den Landkreis Augsburg seien, Stand Mittwoch, ab Donnerstag lediglich Schauer vorausgesagt, so Jürgen Schmidt von Wetterkontor. In der Nacht zum Donnerstag und im weiteren Tagesverlauf sei mit einer Niederschlagsmenge von rund 20 Litern zu rechnen. Weitere 20 Liter würden dann bis Sonntag vorausgesagt. „Das entspricht mehr als der Hälfte der Niederschlagsmenge pro Quadratmeter im 30-jährigen Mittel für den September“, sagt Schmidt. In Augsburg beträgt dieser Wert 61,9. Das sei also schon ein recht starkes Regenereignis.

Die Temperaturen reichen in den kommenden Tagen laut Schmidt nicht über 15 Grad. Nachts wird es fünf Grad kalt. „Das ist ein kräftiger Kälteeinbruch“, sagt Schmidt. Die kalte Luft komme aus Island und dem Nordmeer. Das sei aber für diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich. Die Hitze am vergangenen Wochenende sei dafür eher ungewöhnlich für den September gewesen.