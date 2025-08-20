Der Glaube hat für ihn eine besondere Dimension

Horst Erhardt war als früherer Mitarbeiter der Kinderkrebsstation im Augsburger Zentralklinikum der Gründungsvater und Initiator des Bunten Kreises. 35 Jahre lang trug er die Verantwortung. Heute hilft er den Menschen in Namibia mit Brunnensanierungen, organisiert mit Freunden eine Suppenküche für 80 Kinder und pflanzt im Projekt „fruits4kids“ tausende von Orangenbäumen für die Kinder der Wüste, im alten Reservat des Volks der Nama in Namibia.

Was ist Ihr größtes Talent und wie setzen Sie es für den Landkreis ein?

HORST ERHARDT: Nach Jahrzehnten der Entwicklung der Einrichtung Bunter Kreis an der Augsburger Kinderklinik konnte ich ein großes Netzwerk von Personen und Persönlichkeiten um mich herum aufbauen. Diese vielfältigsten Kontakte möchte ich gerne nutzen, um über unseren Landkreis ein erfolgreiches und wertvolles Bild zu vermitteln und so für ihn und für ein schönes Leben im Landkreis zu werben.

Beschreiben Sie Ihren Lieblingsort im Landkreis. Wann suchen Sie ihn auf? Und mit wem?

ERHARDT: Der schönste Ort ist für mich das Kloster Oberschönenfeld, die Kirche, der Biergarten, das Museum. Ein Fahrradtagesausflug mit Freunden und Familie, von Königsbrunn über Straßberg und die Westlichen Wälder zum Kloster, ist für mich eine wunderbare Erholung und begeistert mich immer wieder.

Welchen Ort im Landkreis sollte man lieber meiden?

ERHARDT: Einen solchen Ort wüsste ich eigentlich nicht. Jeder Ort ist für mich sinnvoll und in seiner Funktion und Art berechtigt.

Was ist Ihr persönlicher Ausflugs-Klassiker im Landkreis?

ERHARDT: Wie schon erwähnt ist das das Kloster Oberschönenfeld.

Was war für Sie die größte Veränderung im Landkreis, seit Sie hier leben?

ERHARDT: Meine berufliche Entwicklung als Gründer der Nachsorgeeinrichtung Bunter Kreis hat mein Leben nachhaltig verändert. Die wachsende Verantwortung und die stetige und immer enger werdende Vernetzung zu vielen helfenden Menschen in Politik, Förderern und Funktionsträgern war sehr prägend für mich und meine Familie. Ich lebe seit 1987 im Landkreis in Königsbrunn.

Vor ihnen hängt ein großes weißes Plakat. Welche Botschaft würden Sie darauf schreiben?

ERHARDT: „Don‘t forget your dreams“

Können Sie beim Nichtstun nichts tun?

ERHARDT: Ich brauche eigentlich immer Anregung und Beschäftigung. Nur wenn ich im Winter das Feuer im Kachelofen brennt und ich das Feuer beschaue, tue ich garantiert nichts. Es ist der Ruhepol der mich komplett ausbremst.

Haben Sie ein Vorbild?

ERHARDT: Nelson Mandela und Mahatma Gandhi als historische Personen, und etwas zeitnäher: Helmut Schmidt.

Wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten: Wie alt wären Sie noch einmal gerne und warum?

ERHARDT: Zurück in die Zeit der Berufswahl würde ich heute vielleicht gerne Betriebswirtschaft studieren, um mich auszuprobieren, ob ich ein erfolgreicher Unternehmer wäre. Obwohl mir im Sozialwesen vieles erfolgreich gelungen ist, war der Anreiz immer da, mich unternehmerisch auszuprobieren. Als Kind war ich ein Augsburger „Gassenbub“ im Domviertel, die Zeit würde ich gerne nochmals erleben, denn das war für mich ein unbelastetes, freudiges Kinderleben. Frei und kreativ.

Vor was haben Sie Angst? Was hilft Ihnen in Situationen, die schwierig sind?

ERHARDT: Angst war mir nie ein Wegbegleiter. Ich kenne aber Besorgnis, die mich quälen kann. Besorgnis versuche ich mit problemlösendem Handeln zu begegnen. Bin ich besorgt, bei Entscheidungen das Richtige zu tun, höre ich tief hinein in mich, um meine innere Stimme wahrzunehmen. Ihr vertraue ich und sie sagt mir, ob und wie ich handeln sollte. Der Rat dieser inneren Stimme sagt mir, was richtig oder falsch wäre, und was gut zur Lösung einer schwierigen Situation führt. Ich glaube, es braucht Zeit, diese Stimme kennenzulernen und sie im Leben zu nutzen. Sie schafft besonnenes Handeln.

Welche Frage wurde vergessen?

ERHARDT: Vielleicht fehlt die Frage, ob und wie ich zur Religion und zum Glauben stehe. Das ist für mich ein wichtiges Wertesystem. Nicht das System Kirche, in dem ich heute nicht mehr meinen Platz finde, aber der Glaube an eine größere geistige Kraft, die mir glückhaft zur Seite steht und mich beschützt. Mein Glaube war immer die Antriebsfeder für mich, meinen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. In meinem Glauben gibt es den Auftrag für sozial verantwortliches Handeln.