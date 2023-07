Ilse Aigner spricht in Wehringen über das Ehrenamt

Die Landtagspräsidentin Ilse Aigner sprach in Wehringen über das Thema Ehrenamt.

Die CSU Augsburg-Land lud nach Wehringen zum Ehrenamtsempfang mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Knapp 200 Ehrenämtler kamen, um sich auszutauschen und auf das Engagement im Freistaat anzustoßen.

Carolina Trautner, die CSU-Kreisvorsitzende, war die Freude anzusehen, als die Junge Union zum Auftakt des Ehrenamtsempfanges immer mehr Stühle hereintragen musste. Denn die Ehrenamtlichen aus dem ganzen Landkreis Augsburg kamen noch zahlreicher als erwartet zum Empfang der Christsozialen in den Wehringer Bürgersaal.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner dankt ehrenamtlich Engagierten in Wehringen

„Es freut uns, dass wir heute einen Querschnitt des Ehrenamts im Landkreis Augsburg begrüßen dürfen“, erklärte die Landtagsabgeordnete zum Einstieg und zählte exemplarisch die vielfältigen Bereiche auf, aus denen Menschen allen Alters gekommen waren. „Wir möchten damit die Gelegenheit nutzen, uns bei den bekannten Ehrenämtern, die Feuerwehren, Musikanten und Schützen, die Kirchen, aber auch bei Betreuern von Handwerksgruppen, Bürgerinnen und Bürger aus Helferkreisen ganz ausdrücklich für ihr großartiges Engagement und ihren steten Einsatz bedanken.“

Die Hauptrednerin, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, griff diesen Einstieg auf und leitete vom Landkreis Augsburg auf den Freistaat über. Mit eindrucksvollen Zahlen zeigte sie zunächst auf, wie groß der Anteil der ehrenamtlich Engagierten in Bayern ist, wo sich nämlich jeder zweite Bürger in seiner Freizeit für die Gemeinschaft einsetzt. „Bayern ist das Land des Ehrenamts und weil wir wissen, wie wichtig es für die Gesellschaft ist, unterstützen wir dies auf vielfältige Weise“, so Aigner. Abschließend trug sich die Landtagspräsidentin Ilse Aigner in das Goldene Buch der Gemeinde Wehringen ein. (AZ)