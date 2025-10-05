Artenvielfalt im Naturgarten in Neusäß - worauf es ankommt und welche Kriterien es gibt

„Ich habe schon eine Ringelnatter im Garten gehabt und auch eine Blindschleiche“, berichtet Imelda Hönig aus Neusäß. Für manche wäre dies ein Grund, Angst zu bekommen, aber bei Imelda Hönig sieht das anders aus. Sie hat einen Naturgarten und freut sich über fast jede Art, die sich in ihrem Garten ansiedelt. Dabei war es keineswegs so, dass sie schon immer einen Garten hatte und pflegte.

Icon vergrößern Im August blühten bei Imelda Hönig noch die Tulpen. Foto: Imelda Hönig Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im August blühten bei Imelda Hönig noch die Tulpen. Foto: Imelda Hönig

Hönig ist inzwischen Rentnerin und kommt gebürtig aus Friedberg. Einen eigenen Garten hatte sie erst, nachdem sie in den 1980er Jahren nach Neusäß gezogen war. Trotzdem wusste sie, wie sie diesen gestalten möchte. „Ich war als Kind öfter bei einer Frau, die einen ganz winzigen Garten hatte, aber den liebevoll gepflegt hat. Ich denke, dass mich das geprägt hat“, sagt sie. Außerdem hatte sie eine Vorstellung, was in ihrem Garten auf keinen Fall fehlen darf. „Ich wollte einen Birnenbaum, einen Kompost, einen Teich und der Garten sollte ziemlich naturnah sein“, sagt Hönig. Bei der Bepflanzung hat sie sich vor allem an ihrer Kindheit orientiert und anfangs Pfingstrosen und Schlüsselblumen verwendet. Inzwischen sind die Pflanzen bunt gemischt. „Ich habe ein buntes Sammelsurium. Viele haben große Flächen von einer Art, aber bei mir ist das ein wildes Durcheinander.“

Zehn Naturgärten wurden im Landkreis Augsburg ausgezeichnet

Auch heute ist sie noch fasziniert und beeindruckt von Naturgärten. „Die Natur macht das von sich aus. Die Pflanzen blühen und wachsen von selbst. Ich muss sie ein wenig umsorgen“, berichtet Hönig. Deshalb empfiehlt sie anderen, sich einen Naturgarten anzulegen und dabei auf Vorlieben zu achten. „Es hängt davon ab, wie viel Arbeit das macht und wie viel Zeit man hat.“ Außerdem soll man die Sache langsam angehen. Die Kosten halten sich in Grenzen. „Man hat auch Freunde und Verwandte, bei denen man etwas bekommt. Man muss nicht alles auf einmal haben“, sagt Hönig.

Im Rahmen des bayernweiten Projekts „Bayern blüht - Naturgarten“ wurde der Garten von Imelda Hönig als einer von zehn Gärten im Landkreis Augsburg als Naturgarten zertifiziert. Für einen Naturgarten gibt es verschiedene Kriterien. Neben der ökologischen Vielfalt spielen andere Aspekte eine Rolle. Wer seinen eigenen Garten zertifizieren lassen möchte, kann sich beim Landratsamt Augsburg oder direkt über die bayernweite Initiative „Bayern blüht – Naturgarten“ bewerben. Imelda Hönig freut sich über die Auszeichnung. „Aber ich mache den Garten nicht deswegen, sondern weil es mir wichtig ist, einen Naturgarten zu haben“, sagt sie. „Vielleicht dient er als Anregung für andere, die den Garten sehen und Lust bekommen, so etwas zu machen.“