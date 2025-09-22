Imkerverein macht bei Baumpflanz-Challenge mit

Wer in den vergangenen Wochen in den Sozialen Medien aktiv war, kam an der sogenannten „Baumpflanz-Challenge“ nicht vorbei. Dabei nominieren sich Vereine oder Gruppen gegenseitig innerhalb einer Frist, einen Baum zu pflanzen, andernfalls wird eine Brotzeit fällig. Sinn der Aktion ist es, einen Beitrag für den Klimaschutz und die Artenvielfalt zu leisten und die Gemeinschaft zu stärken. Der Verein für Gartenbau und Landespflege Großaitingen nominierte nach seiner gelungenen Baumpflanzung den Imkerverein Großaitingen. Dieser reagierte innerhalb von wenigen Tagen und pflanzte einen Baum. Die Wahl fiel dabei auf eine Säulenbirne, die im Frühling neben Bienen weitere Insekten mit wertvollem Nektar versorgt. Pflanzort war hinter der Mosterei in Großaitingen, neben dem gelben Vereinscontainer. Dieser dient seit zwei Jahren zur Aufbewahrung des Vereinsmaterials. Die Wettschuld wurde damit eingelöst. Mit dieser Aktion zeigt der Imkerverein Großaitingen, dass der Schutz der Natur und die Förderung der Bienen nicht nur in den eigenen Gärten, sondern auch im öffentlichen Raum eine wichtige Rolle spielen.

