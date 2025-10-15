Sankt Wendelin, verlass uns nie, schirm unsern Stall, schirm unser Vieh

Am 20. Oktober ist der Namenstag des Hl. Wendelin. Er ist Schutzpatron der Bauern, Hirten und Schäfer. Entsprechend rufen ihn die Gläubigen zum Schutz der Felder sowie zum Abwenden von Viehseuchen an. In jüngster Zeit wird Wendelin zunehmend auch als Patron für Natur- und Umweltschutz verehrt.

Wendelin ist bekannt als Einsiedler, Abt in Tholey und Nothelfer. Geboren wurde er vermutlich um 555 in Delvin (Irland), gestorben ist er 617 in Tholey im Saarland.

Der Heilige wirkte im Raum Trier

Aus Ärger über seine religiösen Neigungen verlangte Wendelins Vater der Legende zufolge von ihm, Schafe zu hüten. Deshalb soll er seine Heimat heimlich verlassen haben und ging mit 20 Jahren auf eine Wallfahrt nach Rom. Wohl auf dem Rückweg von dort besuchte er erstmals Trier. In der Region verkündete Wendelin den Menschen das Evangelium und stand ihnen mit Rat und Tat bei Krankheiten, auch bei deren Vieh, hilfreich zur Seite. Wegen seiner Frömmigkeit wurde er von den Mönchen der nahen Abtei Tholey zum Abt gewählt. (Karl Rosengart)

