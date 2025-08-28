Anonymes Bürgerbegehren fordert „Tempo 30“ in der nördlichen Hochstraße in Bobingen

Tempo 30: Ja oder nein ? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Auch in Bobingen. Dabei habe man bei den bisherigen Abstimmungen zur Stadt- und Verkehrsplanung einen relativ guten Kompromiss gefunden, sagt Stadtbaumeister Reiner Thierbach. „Tempo 30 gilt bereits in fast allen Wohngebieten und im verkehrsberuhigten Geschäftsbereich in der Hochstraße. Demgegenüber sollen die Hauptverkehrsachsen in Nord-Süd- und in Ost-West-Richtung weiterhin mit 50 km/h befahren werden können.“ Das diene dazu, das attraktive Zentrum Bobingens weiterhin gut erreichbar zu halten und einen ausreichenden Verkehrsfluss von und zu den Wohngebieten zu gewährleisten, so Thierbach.

Ein anonymes Bürgerbegehren sieht das allerdings anders. Zurzeit landen Schreiben in den Briefkästen, in denen dazu aufgefordert wird, einen beiliegenden Musterbrief auszufüllen und an den Bürgermeister zu schicken. Darin wird gefordert, in der nördlichen Hochstraße eine „Tempo-30-Zone“ und an der Querungshilfe bei der Wendelinskapelle einen Zebrastreifen einzurichten. Zur Begründung werden Lärmschutz, geringeres Unfallrisiko, Verbesserung der Luftqualität und mehr Lebensqualität für Anwohner genannt. Der Zebrastreifen soll die Unfallgefahr beim Überqueren der Fahrbahn bei der Kapelle St. Wolfgang und Wendelin begrenzen. In der Bobinger Verwaltung kennt man diese Forderung schon länger. Auch im Stadtrat wurde der Fall besprochen.

Laut Gesetz sind weder eine Tempo-30-Zone noch ein Zebrastreifen zulässig

Dabei war das Ergebnis eindeutig. „Egal, wie Verwaltung und Stadtrat die Lage beurteilen, es gibt rechtliche Vorgaben, die zu beachten sind“, sagt Wolfgang Bobinger, zuständig für die Verkehrsfragen in der Stadt. Die Einrichtung einer Tempo-30-Zone sei an rechtliche Vorgaben gebunden. Möglich seien diese im unmittelbaren Bereich von Kindergärten, Spielplätzen, hochfrequentierten Schulwegen, Krankenhäusern und Pflegeheimen. Daher sei eine Tempo-30-Zone in der nördlichen Hochstraße rechtlich nicht zulässig.

Mit der Forderung nach einem Zebrastreifen verhalte es sich ähnlich. Es müsste eine bestimmte Anzahl von Verkehrsbewegungen geben. Diese würden an der geforderten Stelle aber nicht erreicht. Somit spreche geltendes Recht gegen einen Zebrastreifen. Solche Einrichtungen werden von der Bobinger Polizei ebenso kritisch gesehen. Zebrastreifen würden Scheinsicherheit erzeugen, die faktisch nicht gegeben sei. Diese Haltung wurde von den Verkehrsspezialisten der Bobinger Polizeiinspektion immer wieder verdeutlicht. Bereits mehrfach hat die Bobinger Polizei bei Anfragen von Zebrastreifen abgeraten. Zuletzt wurde auf der Kreisstraße „Max-Fischer-Straße“ vom Landratsamt Augsburg ein Zebrastreifen aus diesem Grund zurückgebaut und durch eine Fußgängerampel ersetzt.

In vielen Bereichen gelten bereits entsprechende Tempolimits

Dass die Stadt Bobingen das Thema sensibel handhabe zeige, dass auch auf Hauptverkehrsachsen stellenweise ein Tempolimit von 30 km/h gelte. „Wir haben in der Wertachstraße vor dem Kindergarten und auch in der Krumbacher Straße vor dem Kindergarten sowie im Schulbereich Tempo 30 eingerichtet“, sagt Bobingens Bürgermeister Klaus Förster. Er gibt zu bedenken, dass zu viele derartige Beschränkungen Nachteile hätten. „Ein großes Thema in Bobingen ist, dass die Feuerwehr nur bei der Hälfte aller Einsätze die Einsatzorte innerhalb der vorgegebenen Zeiten erreicht.“ Das liege auch daran, dass Feuerwehrleute während ihrer Bereitschaft bei einem Einsatz erst einmal mit dem Privatwagen zum Feuerwehrhaus gelangen müssten. Und dabei würden 30er-Bereiche eben zu längeren Fahrzeiten führen.

Deshalb würden weitere Beschränkungen von der Feuerwehr abgelehnt. Auch die Haltung des Stadtrats sei in dieser Hinsicht eindeutig und klar: bei allen Beratungen zum neuen Bobinger Verkehrskonzept sei von der Mehrheit der Stadträte immer wieder klargestellt worden, dass es über die schon bestehenden Tempobeschränkungen keine weiteren Geschwindigkeitsreduzierungen mehr geben dürfe, da diese die Einsatzzeiten der Feuerwehr weiter beeinträchtigen würden. Der Belang der Feuerwehreinsatzzeiten habe demnach höchste Priorität.

Da die Aufforderungen anonym in den Briefkästen der Bürger landeten, könne man nur vermuten, wer der Urheber der Aktion sei. Mittlerweile seien rund 300 der Musterbriefe von Bobinger Bürgerinnen und Bürgern an die Stadt Bobingen, teilweise sogar an die Privatadresse des Bürgermeisters, geschickt worden. „Alle Schreiben werden von uns beantwortet. Dabei werden wir die Hintergründe erläutern und die Sachlage darlegen“, verspricht Bürgermeister Klaus Förster. Die Verkehrssicherheit zu verbessern, sei bereits geplant. „Die Querungshilfe an der Kapelle soll verbreitert werden, damit ein Fahrrad auch komplett darauf Platz hat“, verspricht der Bürgermeister.