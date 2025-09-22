In diesem Grundstück in Königsbrunn stecken 200 Jahre Familiengeschichte

Das Schild am Holztor, das in den Garten führt, ist ein Hinweis auf das Alter dieses Grundstücks. Es zeigt die bayerischen Farben. Darauf prangt der Schriftzug: „Anno 1825.“ Hier lebt Georg Friedel. „Das war einer der ersten Höfe hier“, sagt er. Im Familienbesitz war das Anwesen mit dem Haus, der Werkstatt und dem großen Garten schon damals, vor 200 Jahren. Damit ist es in Königsbrunn, zumal in zentraler Lage in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße, eine absolute Ausnahme. Die heute größte Stadt des Augsburger Landes war damals noch nicht einmal eine Gemeinde. Mittlerweile sticht das ländliche Haus im städtisch geprägten Zentrum heraus. „Wir leben doppelt“, sagt Friedel: „Vorne raus in der Stadt und hinten raus auf dem Land.“ Er erzählt, wieso es über zwei Jahrhunderte nicht immer einfach war, das Grundstück in Familienbesitz zu halten.

Marco Keitel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Grundstück Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis