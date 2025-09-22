Icon Menü
In diesem Grundstück in Königsbrunn stecken 200 Jahre Familiengeschichte

Königsbrunn

In diesem Grundstück in Königsbrunn stecken 200 Jahre Familiengeschichte

Georg Friedel wohnt, wo schon seine Ururgroßeltern lebten - zum Teil bevor Königsbrunn überhaupt eine Gemeinde war. Was das für ihn bedeutet.
Von Marco Keitel
    • |
    • |
    • |
    Der Zaun, hinter dem Georg Friedel steht, gehört schon weit länger als ein Jahrhundert zum Grundstück.
    Der Zaun, hinter dem Georg Friedel steht, gehört schon weit länger als ein Jahrhundert zum Grundstück. Foto: Marcus Merk

    Das Schild am Holztor, das in den Garten führt, ist ein Hinweis auf das Alter dieses Grundstücks. Es zeigt die bayerischen Farben. Darauf prangt der Schriftzug: „Anno 1825.“ Hier lebt Georg Friedel. „Das war einer der ersten Höfe hier“, sagt er. Im Familienbesitz war das Anwesen mit dem Haus, der Werkstatt und dem großen Garten schon damals, vor 200 Jahren. Damit ist es in Königsbrunn, zumal in zentraler Lage in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße, eine absolute Ausnahme. Die heute größte Stadt des Augsburger Landes war damals noch nicht einmal eine Gemeinde. Mittlerweile sticht das ländliche Haus im städtisch geprägten Zentrum heraus. „Wir leben doppelt“, sagt Friedel: „Vorne raus in der Stadt und hinten raus auf dem Land.“ Er erzählt, wieso es über zwei Jahrhunderte nicht immer einfach war, das Grundstück in Familienbesitz zu halten.

