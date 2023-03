Schwabmünchner Allgemeine in neuen Büros

Heller und moderner: Redaktion und Mediaberatung der Schwabmünchner Allgemeinen sind ab sofort in der Kaufbeurer Straße in Schwabmünchen.

An nur einem Tag ist der große Umzug reibungslos über die Bühne gegangen: Seit Mittwoch sind Redaktion und Mediaberatung der Schwabmünchner allgemeinen in neuen Büros in der Kaufbeurer Straße 3 zu finden. An den Rufnummern hat sich nichts geändert. Die Redaktion ist wie bisher unter der Telefonnummer 08232/967710 zu erreichen. Die E-Mail-Adresse der Redaktion lautet redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de.

Gewerbliche Anzeigen nehmen Michael Steger unter der Telefonnummer 08232/967715 und Thorsten Kairies unter der Nummer 08232/967716 entgegen. Private Anzeigen können bei den Servicepartnern der Schwabmünchner Allgemeinen aufgegeben werden. Das sind Schreibwaren Wenger am Schrannenplatz in Schwabmünchen und Bücher di Santo in der Hochstraße 5b in Bobingen.

Wie Anzeigen aufgegeben werden

Wer bequem von zu Hause aus eine Anzeige schalten will, wählt die Nummer 08232/967750 oder schickt eine E-Mail an anzeigen@schwabmuenchner-allgemeine.de. Dieser Service gilt zum Beispiel für Verkäufe, Immobilien, Kfz-Anzeigen oder Glückwunsch- und Traueranzeigen.

Es gibt noch eine weitere wichtige Nummer: Wer trotz Abonnement keine Zeitung erhalten hat, wendet sich an den Abo-Service unter der Nummer 08232-967765. Das ist auch schriftlich möglich. Die E-Mail-Adresse lautet: abo@schwabmuenchner-allgemeine.de. Telefonnummer und E-Mail-Adresse gelten auch für den Urlaubsservice oder Adressänderungen.