Wechsel in der Redaktion der Schwabmünchner Allgemeinen

Personeller Wechsel in der Lokalredaktion: Jana Korczikowski schreibt ab sofort als Redakteurin für die Schwabmünchner Allgemeine. Sie folgt auf Felicitas Lachmayr, die zum 1. Juni in die Redaktion Kultur & Journal wechselte. Jana Korczikowski ist seit 2016 für die Augsburger Allgemeine tätig, wo sie nach dem Studium der Allgemeinen Interkulturellen Sprachwissenschaften ihre Ausbildung zur PR-Journalistin absolvierte. Am Hauptsitz der Augsburger Allgemeinen war sie für das Extra Augsburg wie auch für die Verlagsveröffentlichungen im Großraum Augsburg zuständig. Nach einer Station beim Dillingen extra verstärkt die 31-Jährige aus dem Landkreis Augsburg nun das Team in Schwabmünchen. (AZ)